Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:23
Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:24
zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
Это Вам надо тщательнее - ЖИ ввёл в эксплуатацию дом на Урловской 23 г в 2016
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:35
zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:38
Может поумнели?
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49
Тут Вам не домик и не институт благородых девиц. Тут финансовый форум. И Когда говорят "дом 2017" это значит что дом введён в эксплуатацию в 2017.
А дом на Урловской 23-г ввели в эксплуатацию в 2016
А дом №5 поступил в продажу в начале 2014 и как вы бегали по форуму домика и зазывали потенциальных покупателей влашиватся в этот дом.
Напомните форуму плиз во сколько там "счастливые инвесторы" влошились в 1к аэродромы будущей Урловской 23-Г - по 45-47 куе?
ККЦ на заметку какой процент годовых получает инвестор который влошился в 1к весной 2014, а якобы первый раз сдал объект инвестиции весной 2018 за 12 тыс. грн?
Четыре года простоя однако.
Итого в сухом остатке.
Инвестор что влошился весной 2014 в дом на Урловской 23-г за , скажем 45 куе, и сделал на 10 куе ремонта и обстановки за четыре года потратил 55 куе., а заработал за 4 года аж 12 тыс. грн. Негусто, однако.
Кстати сейчас мог купить за 52 куе 2 готовые квартиры в ЖК вонючка и ещё бы 3 тыс. долл. на ремонт остались.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:53
Вот тоже не понятно.
Одни знакомые получили офер в Испанию, другие в Польшу мылятся, третьи, четвертые и пятые в процессе длительного путешествия в Канаду, еще одним резко понадобилось срочно английский выучить (наверное, чтобы лучше снимать ). Очевидно, все они и формируют спрос на аренду, хотя у всех как минимум одна хата есть, а у двух точно в аренде еще.
Если серьезно, то думаю, что не в выросшем спросе дело, а в том, что многие работодатели вынуждены были поднять зарплаты, что повысило платежеспособность арендаторов, но аудитория выше не стала как минимум.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:56
Э-э-э... это ниже чем в отдаленных районах в не таких уж и свежих новостроях и с не очень новым ремонтом.
Походу имеем случай меценатства.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:59
Оранжевый хит утверждает, что летом будет колапс на рынке аренды.
Интересно было бы послушать его коментарий - это "прыжок дохлой кошки" или он ошибся с прогнозом?
Я думаю что сейчас мы увидели ситуацию, когда доходы уже выросли, а сбережений еще нет (старые потрачены, новые не успели сформироваться).
Поэтому такая большая доходность аренды - люди могут платить больше за аренду, но не могут скопить на покупку.
Единственное - не понятно, почему Печерск отстает.
Судя по всему, рентабельность аренды на уровне 10% уже норма. Или, как любят говорить - 120 аренд.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:01
А Вы составьте усредненный "портрет" арендатора в новострое и совкошлаке.
Составили?
Если первый свалит в забугорье, то его отсутствие работодатель прочувствует мгновенно, а второй (условный кассир из ашана )там и не особо нужен.
Только есть еще проблемка в том, что первых уже дофига выехало и продолжают ехать.
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