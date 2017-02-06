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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:23

  UA написав:
  zahar_ написав:Гы. В лучше спросите - какой такой дом ввели в эксплуатацию на Урловской в 2017?
Позиция - "1-комн в доме 2017 года сдали за 12000 грн."- гонивом попахивает.

Таки да, в доме 17 года, в основном "живут" строители делающие ремонт.

Эскьюз ми.
Жду вот инфы с минфина какие такие дома ввели застройщики в 2017.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:24

zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

  l66 написав:zahar_
От Вас , кроме оскорблений, другого высказывания и не ожидала.
Посмотрите, когда выдали ключи и приступили к ремонтам на Урловской 23г.
Ответ: 1 февраля 2017 года.
Свидетельство на дом выдали 15 сентября 2016 года, но не пускали делать ремонты.
Там уже многие ремонты окончены и живут люди.

Это Вам надо тщательнее - ЖИ ввёл в эксплуатацию дом на Урловской 23 г в 2016 http://investbud.kiev.ua/2016-rik
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:35

zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:38

  UA написав:
  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


Может поумнели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

  l66 написав:zahar_
Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.
Повторю ещё раз.
На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.
То есть 1 год и месяц назад.

Тут Вам не домик и не институт благородых девиц. Тут финансовый форум. И Когда говорят "дом 2017" это значит что дом введён в эксплуатацию в 2017.
А дом на Урловской 23-г ввели в эксплуатацию в 2016 http://investbud.kiev.ua/2016-rik (первая картинка в левом верхнем углу)
А дом №5 поступил в продажу в начале 2014 и как вы бегали по форуму домика и зазывали потенциальных покупателей влашиватся в этот дом.
Напомните форуму плиз во сколько там "счастливые инвесторы" влошились в 1к аэродромы будущей Урловской 23-Г - по 45-47 куе?
ККЦ на заметку какой процент годовых получает инвестор который влошился в 1к весной 2014, а якобы первый раз сдал объект инвестиции весной 2018 за 12 тыс. грн?
Четыре года простоя однако.
Итого в сухом остатке.
Инвестор что влошился весной 2014 в дом на Урловской 23-г за , скажем 45 куе, и сделал на 10 куе ремонта и обстановки за четыре года потратил 55 куе., а заработал за 4 года аж 12 тыс. грн. Негусто, однако.
Кстати сейчас мог купить за 52 куе 2 готовые квартиры в ЖК вонючка и ещё бы 3 тыс. долл. на ремонт остались.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:53

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее


Вот тоже не понятно.
Одни знакомые получили офер в Испанию, другие в Польшу мылятся, третьи, четвертые и пятые в процессе длительного путешествия в Канаду, еще одним резко понадобилось срочно английский выучить (наверное, чтобы лучше снимать :lol: ). Очевидно, все они и формируют спрос на аренду, хотя у всех как минимум одна хата есть, а у двух точно в аренде еще.

Если серьезно, то думаю, что не в выросшем спросе дело, а в том, что многие работодатели вынуждены были поднять зарплаты, что повысило платежеспособность арендаторов, но аудитория выше не стала как минимум.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:56

  airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.


Э-э-э... это ниже чем в отдаленных районах в не таких уж и свежих новостроях и с не очень новым ремонтом.
Походу имеем случай меценатства. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:59

  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.



Оранжевый хит утверждает, что летом будет колапс на рынке аренды.

Интересно было бы послушать его коментарий - это "прыжок дохлой кошки" или он ошибся с прогнозом?

Я думаю что сейчас мы увидели ситуацию, когда доходы уже выросли, а сбережений еще нет (старые потрачены, новые не успели сформироваться).

Поэтому такая большая доходность аренды - люди могут платить больше за аренду, но не могут скопить на покупку.

Единственное - не понятно, почему Печерск отстает.

Судя по всему, рентабельность аренды на уровне 10% уже норма. Или, как любят говорить - 120 аренд.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:01

  UA написав:
  kingkongovets написав:
как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее

Если выросло количество арендаторов, то почему совкошлак отстает в динамике роста цен? Арендаторы ведь имеют разный уровень дохода.


А Вы составьте усредненный "портрет" арендатора в новострое и совкошлаке.
Составили?
Если первый свалит в забугорье, то его отсутствие работодатель прочувствует мгновенно, а второй (условный кассир из ашана :mrgreen: )там и не особо нужен.
Только есть еще проблемка в том, что первых уже дофига выехало и продолжают ехать.
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