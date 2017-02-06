Додано: Сер 14 бер, 2018 18:49

l66 написав: zahar_

Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.

Повторю ещё раз.

На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.

То есть 1 год и месяц назад. Вы не первый раз оскорбительно высказываетесь.Повторю ещё раз.На ремонты запустили 1 февраля 2017 года.То есть 1 год и месяц назад.

Тут Вам не домик и не институт благородых девиц. Тут финансовый форум. И Когда говорят "дом 2017" это значит что дом введён в эксплуатацию в 2017.А дом на Урловской 23-г ввели в эксплуатацию в 2016(первая картинка в левом верхнем углу)А дом №5 поступил в продажу в начале 2014 и как вы бегали по форуму домика и зазывали потенциальных покупателей влашиватся в этот дом.Напомните форуму плиз во сколько там "счастливые инвесторы" влошились в 1к аэродромы будущей Урловской 23-Г - по 45-47 куе?ККЦ на заметку какой процент годовых получает инвестор который влошился в 1к весной 2014, а якобы первый раз сдал объект инвестиции весной 2018 за 12 тыс. грн?Четыре года простоя однако.Итого в сухом остатке.Инвестор что влошился весной 2014 в дом на Урловской 23-г за , скажем 45 куе, и сделал на 10 куе ремонта и обстановки за четыре года потратил 55 куе., а заработал за 4 года аж 12 тыс. грн. Негусто, однако.Кстати сейчас мог купить за 52 куе 2 готовые квартиры в ЖК вонючка и ещё бы 3 тыс. долл. на ремонт остались.