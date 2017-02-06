Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
Э-э-э... это ниже чем в отдаленных районах в не таких уж и свежих новостроях и с не очень новым ремонтом. Походу имеем случай меценатства.
Согласен, цена явно занижена. Такая квартира стоит на сегодня далеко за 15 000... Из реального (февраль - март): 1. ЖК Ликоград - 50 кв. м, ремонт выше среднего, экспозиция - 3 недели, сдана с первого просмотра - 11 800. Арендатор - IT-шник. 2. ЖК Венеция - 46 кв. м, ремонт выше среднего, экспозиция - 2 недели, тоже с одного показа - 12 500. Девочка-студентка.
zahar_ Лучшая защита - нападение? Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги. Вы переходите границу приличия в общении.
Здесь попросили озвучить реальные сделки. Написала инфу, которую точно знаю. Сейчас думаю, что зря. Для меня тоже сначала было загадкой, почему первая сдача в аренду настолько выше, чем в рядом стоящих домах...
К тому же, никогда и ни кого на этом форуме не агитировала вкладываться в недвижимость.
airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.
Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам? А то получается какой то Антиреспект00.
Ну я просто не сильно сейчас рынком интересуюсь - это то, что знакомые снимают. На Багговутовской с видом на АТБ шикарную двушку в состоянии, не буду говорить каком, я снимаю за 8000 грн. Но то, что тут постят (особенно лесополоса недалеко от Броваров порадовала) - это че-то уже совсем запредельное (там на Радистов просто СТО, на которое я свою машину вожу - поэтому хорошо знаю этот район. Я вот даже не представляю как там можно людям такой ценник озвучить. Разве что по телефону и сразу положить трубку, не дожидаясь реакции.)
Оу, я что-то пропустил? Эйрмакс переехал из красного дома? На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.
l66 написав:zahar_ Лучшая защита - нападение? Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги. Вы переходите границу приличия в общении.
Здесь попросили озвучить реальные сделки. Написала инфу, которую точно знаю. Сейчас думаю, что зря. Для меня тоже сначала было загадкой, почему первая сдача в аренду настолько выше, чем в рядом стоящих домах...
К тому же, никогда и ни кого на этом форуме не агитировала вкладываться в недвижимость.
Лучшая защита - это оскорбления. Есть весьма действенный функционал форума, позволяющий беречь нервы и сохранять хорошее настроение. рекомендую.
hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)
Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.
По факту: Хотелки на аренду в новострое уходят в небо. Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам. Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках? 1. Спрос? 2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.
как шо разгоняет? спрос а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее
Горе-инвесторы (влошившиеся на пике цен) отлавливают арендодаторов в скудещем потоке лохов и меценатов. Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн. Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Категория объектов стоимостью до 500 долл. США в мес. составила 48% от общего числа сделок. В данном сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах. Нежилые помещения и дома составляют в данном сегменте по 2%, квартиры – 96%.
Самыми бюджетными вариантами, арендованными в феврале, стали: 1-комнатная «гостинка» по ул. Берлинского (Шевченковский р-н) площадью 20 кв. м, которая была сдана по ставке 4600 грн./мес. и 1-комнатная квартира на просп. Голосеевском (Голосеевский р-н), площадью 42 кв.м, арендованная по ставке 5000 грн./мес.
В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес.
В верхней части сегмента можно было выбрать, в частности, 2-комнатную квартиру площадью 50 кв.м на ул. Институтской (Печерский р-н) или коттедж в с. Рожны (Броварской район), площадью 170 кв.м. по ставке 14000 грн./мес.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
l66 написав:zahar_ Лучшая защита - нападение? Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги. Вы переходите границу приличия в общении.
Тут финансовый форум а не рыловский форум домика. И тут знаете финансисты привыкли оценивать те ли иные инвестиции. А оценочно вложенные 55 куе за 1к на урловской 23-г за четыре года давшие пока 12 тыс. гривен - пища для размышлений для финансистов хороша ли такая инвестиция или нет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.