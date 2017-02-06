airmax78 написав:

Прохожий написав: airmax78 написав: Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз. Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.

Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам?

А то получается какой то Антиреспект00. Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам?А то получается какой то Антиреспект00.

Ну я просто не сильно сейчас рынком интересуюсь - это то, что знакомые снимают. На Багговутовской с видом на АТБ шикарную двушку в состоянии, не буду говорить каком, я снимаю за 8000 грн. Но то, что тут постят (особенно лесополоса недалеко от Броваров порадовала) - это че-то уже совсем запредельное (там на Радистов просто СТО, на которое я свою машину вожу - поэтому хорошо знаю этот район. Я вот даже не представляю как там можно людям такой ценник озвучить. Разве что по телефону и сразу положить трубку, не дожидаясь реакции.)