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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:07

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.


Э-э-э... это ниже чем в отдаленных районах в не таких уж и свежих новостроях и с не очень новым ремонтом.
Походу имеем случай меценатства. :mrgreen:


Согласен, цена явно занижена. Такая квартира стоит на сегодня далеко за 15 000...
Из реального (февраль - март):
1. ЖК Ликоград - 50 кв. м, ремонт выше среднего, экспозиция - 3 недели, сдана с первого просмотра - 11 800. Арендатор - IT-шник.
2. ЖК Венеция - 46 кв. м, ремонт выше среднего, экспозиция - 2 недели, тоже с одного показа - 12 500. Девочка-студентка.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:08

zahar_
Лучшая защита - нападение?
Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги.
Вы переходите границу приличия в общении.

Здесь попросили озвучить реальные сделки.
Написала инфу, которую точно знаю.
Сейчас думаю, что зря.
Для меня тоже сначала было загадкой, почему первая сдача в аренду настолько выше, чем в рядом стоящих домах...

К тому же, никогда и ни кого на этом форуме не агитировала вкладываться в недвижимость.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:08

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.

Можно пару реальных ссылок предложений по анологичным объектам?
А то получается какой то Антиреспект00.

Ну я просто не сильно сейчас рынком интересуюсь - это то, что знакомые снимают. На Багговутовской с видом на АТБ шикарную двушку в состоянии, не буду говорить каком, я снимаю за 8000 грн. Но то, что тут постят (особенно лесополоса недалеко от Броваров порадовала) - это че-то уже совсем запредельное (там на Радистов просто СТО, на которое я свою машину вожу - поэтому хорошо знаю этот район. Я вот даже не представляю как там можно людям такой ценник озвучить. Разве что по телефону и сразу положить трубку, не дожидаясь реакции.)


Оу, я что-то пропустил?
Эйрмакс переехал из красного дома?
На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:20

  l66 написав:zahar_
Лучшая защита - нападение?
Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги.
Вы переходите границу приличия в общении.

Здесь попросили озвучить реальные сделки.
Написала инфу, которую точно знаю.
Сейчас думаю, что зря.
Для меня тоже сначала было загадкой, почему первая сдача в аренду настолько выше, чем в рядом стоящих домах...

К тому же, никогда и ни кого на этом форуме не агитировала вкладываться в недвижимость.


Лучшая защита - это оскорбления. :mrgreen:
Есть весьма действенный функционал форума, позволяющий беречь нервы и сохранять хорошее настроение. :wink: рекомендую.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:00

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  hume написав:По спросу ничего не скажу, примеров, к сожалению, нет. Но я серьёзно офигел от хотелок, и они завышены во всех районах (особенно порадовала лесополоса между Киевом и Броварами за 12500)

Отзовитесь если кто снимал недавно, может мы здесь отстали. Ведь уже не раз обжигались с коллективным мнением. "Не форумом единым" как говорится.

По факту:
Хотелки на аренду в новострое уходят в небо.
Совкошлак сильно отстает даже по хотелкам.
Непонятно что разгоняет цену аренды в новострояках?
1. Спрос?
2. Выросшая цена на нормальный ремонт? т.е. арендодатели сопоставляют расходы на ремонт и выставляют соответствующий этим расходам ценник.


как шо разгоняет? спрос
а вот откуда он, кто его формирует - это вопрос поинтереснее

Горе-инвесторы (влошившиеся на пике цен) отлавливают арендодаторов в скудещем потоке лохов и меценатов.
Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн.
Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:03

hume на заметку https://100realty.ua/news/v-fevrale-uve ... -na-arendu
АН «Благовест».

Категория объектов стоимостью до 500 долл. США в мес. составила 48% от общего числа сделок. В данном сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах. Нежилые помещения и дома составляют в данном сегменте по 2%, квартиры – 96%.

Самыми бюджетными вариантами, арендованными в феврале, стали: 1-комнатная «гостинка» по ул. Берлинского (Шевченковский р-н) площадью 20 кв. м, которая была сдана по ставке 4600 грн./мес. и 1-комнатная квартира на просп. Голосеевском (Голосеевский р-н), площадью 42 кв.м, арендованная по ставке 5000 грн./мес.

В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес.

В верхней части сегмента можно было выбрать, в частности, 2-комнатную квартиру площадью 50 кв.м на ул. Институтской (Печерский р-н) или коттедж в с. Рожны (Броварской район), площадью 170 кв.м. по ставке 14000 грн./мес.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:25

  l66 написав:zahar_
Лучшая защита - нападение?
Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги.
Вы переходите границу приличия в общении.

Тут финансовый форум а не рыловский форум домика.
И тут знаете финансисты привыкли оценивать те ли иные инвестиции.
А оценочно вложенные 55 куе за 1к на урловской 23-г за четыре года давшие пока 12 тыс. гривен - пища для размышлений для финансистов хороша ли такая инвестиция или нет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:49

zahar_
Не передергивайте.
Тема называется "Для тех, кто снимает и сдает недвижимость в Киеве".
Но НЕ называется "Выгода от инвестиции в недвижимость".
Поэтому здесь уместно писать о реальных сделках по аренде.

Если уж Вы склонны анализировать инвестиции, тогда не считайте стоимость 1-комн квартиры 45000 $, так как это заблуждение.

Квартиры продавались в рассрочку на 2,5 года, с поквартальной разбивкой суммы на 10 платежей, то есть по 4 платежа в год.
Цена была зафиксирована в гривне при курсе около 9 грн/$.
А учитывая скачки курса $ за время оплат в 2014-2016 г, то никто из инвесторов не заплатил за квартиру 45000 $. Сумма в $ гораздо и ощутимо ниже.

Не надо манипулировать цифрами и создавать видимость, что Вы непревзойденный аналитик.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29

  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

Какая площадь квартиры, если не секрет?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:43

  airmax78 написав:Цифры из реального мира: двушка, новострой, Щорса, 36Е, неплохой новый ремонт, средний этаж. 10600 грн. в месяц + коммуналка. Кто снимает за те прайсы, что вы тут постите и в таких мрачнейших ипенях - хз.

Как-то очень дешево. Писал уже про знакомого иностранца. Сдает на Малиновского 8. 1К студио с хорошим наполнением. 450$. На сегодня 12К+ гривен. Недавно сменились арендаторы. Простоя - ноль. Старые арендаторы утром вывезли вещи, днем клиниговая бригада вылизала квартиру, в 18:30 новые жильцы закатили чемоданы.
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