отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.
все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего
и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....
однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....
все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет
вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------