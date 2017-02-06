Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Категория объектов стоимостью до 500 долл. США в мес. составила 48% от общего числа сделок. В данном сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, ...
Автор в статье говорит, что почти половина сделок была до 500 $, то есть до 13 - 13,5 тыс грн. Вторая половина сделок была выше 500 $. Озвученные мною суммы аренды соответствуют статистике в цитате: до 500 $, то есть более дешевого сегмента рынка.
zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн. Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500 "В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."
Захар, попробуйте научится следующим вещам: - хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень), - отличать "квартиру" от "гостинки", - вычислять состояние этой "гостинки", исходя из цены аренды и местоположения. Успехов!
zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн. Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500 "В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."
Захар, попробуйте научится следующим вещам: - хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень), - отличать "квартиру" от "гостинки", - вычислять состояние этой "гостинки", исходя из цены аренды и местоположения. Успехов!
Ща захар всех безобидных барышень с ветки распугает и останутся только обидные.
В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500 это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.
все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме. выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную. лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола. в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего
и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....
однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....
все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет
вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
l66 написав:zahar_ Лучшая защита - нападение? Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги. Вы переходите границу приличия в общении.
Тут финансовый форум а не рыловский форум домика. И тут знаете финансисты привыкли оценивать те ли иные инвестиции. А оценочно вложенные 55 куе за 1к на урловской 23-г за четыре года давшие пока 12 тыс. гривен - пища для размышлений для финансистов хороша ли такая инвестиция или нет.
Захар, вы разве финансист?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia