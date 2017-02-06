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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:45

  zahar_ написав:hume на заметку https://100realty.ua/news/v-fevrale-uve ... -na-arendu
АН «Благовест».

Категория объектов стоимостью до 500 долл. США в мес. составила 48% от общего числа сделок. В данном сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, ...

Автор в статье говорит, что почти половина сделок была до 500 $, то есть до 13 - 13,5 тыс грн.
Вторая половина сделок была выше 500 $.
Озвученные мною суммы аренды соответствуют статистике в цитате: до 500 $, то есть более дешевого сегмента рынка.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:00

  zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн.
Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
"В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."

Захар, попробуйте научится следующим вещам:
- хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень),
- отличать "квартиру" от "гостинки",
- вычислять состояние этой "гостинки", исходя из цены аренды и местоположения.
Успехов!
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:23

  J_P написав:
  zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн.
Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
"В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."

Захар, попробуйте научится следующим вещам:
- хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень),
- отличать "квартиру" от "гостинки",
- вычислять состояние этой "гостинки", исходя из цены аренды и местоположения.
Успехов!


Ща захар всех безобидных барышень с ветки распугает и останутся только обидные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500


Видимо современный арендатор не понимает нафиг ему надо этот Печерск.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:09

  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:31

  J_P написав:
  galadriel написав:Вести с полей. Сдана 1к в лико граде за 13к грн. Из толпы кандидатов выбраны спокойные адекватные люди.

Какая площадь квартиры, если не секрет?


42
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:18

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500


Видимо современный арендатор не понимает нафиг ему надо этот Печерск.

Вы тоже (как и всеобщий любимец Захар) не можете отличить современную квартиру с ремонтом от гостинки/хрущевки "после бабушки", или просто прикалываетесь? ))))
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  l66 написав:zahar_
Лучшая защита - нападение?
Вас забыли спросить, кому, куда и когда вкладывать деньги.
Вы переходите границу приличия в общении.

Тут финансовый форум а не рыловский форум домика.
И тут знаете финансисты привыкли оценивать те ли иные инвестиции.
А оценочно вложенные 55 куе за 1к на урловской 23-г за четыре года давшие пока 12 тыс. гривен - пища для размышлений для финансистов хороша ли такая инвестиция или нет.
Захар, вы разве финансист?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:14

  Faceless написав:Захар, вы разве финансист?


А шо, не? :D
Не обламывай кайф ему, он думает, что если чо-то пишет на Финансовом Форуме (!!!), то он ппц какой крутой. Пусть живёт в своём мирке.

P.S. Клёво наблюдать его споры с I66. Чувак же сам себя выставляет гамадрилом :mrgreen: А I66 - молодец! 8)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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