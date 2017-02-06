Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500 это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.
все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме. выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную. лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола. в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего
и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....
однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....
все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет
вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
у меня есть для Вас ответ: в данном конкретном примере в Риверстоуне арендодатели- реальные лохи
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