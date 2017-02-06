Жека79 написав:

hume написав: Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.

Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500

http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877



ЖК Липинка - 18 кгрн

https://allrent.est.ua/14441889/



Паркова вежа однушка 10 кгрн.

http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872



Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.



За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d



Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted

Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))



В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать. Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500ЖК Липинка - 18 кгрнПаркова вежа однушка 10 кгрн.Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушкуОднушка Комфорт таун - 16 000 грн.Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.

отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранникдля подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничегои посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседейс паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляютв подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нетвот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???