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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:11

  Жека79 написав:
  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???

у меня есть для Вас ответ: в данном конкретном примере в Риверстоуне арендодатели- реальные лохи
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:57

  J_P написав:
  zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн.
Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
"В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."

Захар, попробуйте научится следующим вещам:
- хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень),
"Ты поучи жену щи варить" С" :wink:
Барышня не по форме принятой на форуме подала информацию. Сделал ей замечание. Имею право.
- отличать "квартиру" от "гостинки",
1к 33 м2 по канонам КРЖН квартира. Ваши влажные фантазии что 1к 33 м2 это не квартира - ни рынок ни читателей форума не интересуют
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 15 бер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:13

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:
  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???

у меня есть для Вас ответ: в данном конкретном примере в Риверстоуне арендодатели- реальные лохи

Почему - им надо было месяц квартиру на экспозиции держать загнув ценник и искать лохов которым можно впарить было аренду за дорого на 1-2 месяца?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлень: 22302
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 666 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:20

  Жека79 написав:
  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???

А сколько вышла итоговая стоимость и вашей однухо-двухи в Ривере(ремонт то вы посчитать сможете?) и примерная стоимость той однухи у КАНа на регенераторной?
Ну чтоб прикинуть рентабельность вложений, а то Влад со своими "7% хватит, а всё остальное сверхприбыль" как бы сильно прибивает желание влазить в тяжкое лендлордовое ярмо.
барабашов
 
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