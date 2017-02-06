Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн. Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500 "В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."
Захар, попробуйте научится следующим вещам: - хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень), "Ты поучи жену щи варить" С" Барышня не по форме принятой на форуме подала информацию. Сделал ей замечание. Имею право. - отличать "квартиру" от "гостинки", 1к 33 м2 по канонам КРЖН квартира. Ваши влажные фантазии что 1к 33 м2 это не квартира - ни рынок ни читателей форума не интересуют
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 15 бер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500 это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.
все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме. выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную. лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола. в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего
и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....
однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....
все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет
вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
у меня есть для Вас ответ: в данном конкретном примере в Риверстоуне арендодатели- реальные лохи
Почему - им надо было месяц квартиру на экспозиции держать загнув ценник и искать лохов которым можно впарить было аренду за дорого на 1-2 месяца?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.
отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500 это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.
все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме. выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную. лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола. в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего
и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....
однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....
все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет
вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???
А сколько вышла итоговая стоимость и вашей однухо-двухи в Ривере(ремонт то вы посчитать сможете?) и примерная стоимость той однухи у КАНа на регенераторной? Ну чтоб прикинуть рентабельность вложений, а то Влад со своими "7% хватит, а всё остальное сверхприбыль" как бы сильно прибивает желание влазить в тяжкое лендлордовое ярмо.
барабашов из того что я вижу--чуть меньше метраж 52м2, но это с видом в стену соседнего дома на жЕппы соседей, тоесть вида никакого, это вечно жизнь за шторами-- продают с ремонтом за 110-115 куе. Такая как у меня видовая и 66 м2--в продаже только одна без ремонта-90 куе. Думаю такая как в аренде около 125-130 куе.
Аренда однухи за 16 кгрн в комфорт-тауне не реальна вообще. Потолок 11, МАКСИМУМ 12. Но в комфорт тауне сейчас очень много предложений и сильный демпинг, есть с не очень ремонтом за 9-10
Ценник той в комфорте 40 куе за голую, и 55-60 с ремонтом. Я уверен ни за 16, ни даже за 13 её не сдадут. С ценниками от 13 кгрн надо открыть глаза и осмотреться по сторонам, уже выплывают намного ярче варианты чем конура в комфорт тауне.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Но в комфорт тауне сейчас очень много предложений и сильный демпинг, есть с не очень ремонтом за 9-10
Ценник той в комфорте 40 куе за голую, и 55-60 с ремонтом. Я уверен ни за 16, ни даже за 13 её не сдадут. С ценниками от 13 кгрн надо открыть глаза и осмотреться по сторонам, уже выплывают намного ярче варианты чем конура в комфорт тауне.
Вай-вай!!! Що ж це робиться???? Новобуди дешевшають і стають малоприбутковими в оренді????
Васенька написав:родич здає двушку в сонячній брамі за 10000...
С мебелью или без?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Жека79 Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около. Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам. Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году.
барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.
Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ 20 кгрн.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Frant написав:Я пам,ятаю, був у Маріуполі в січні 2014, як раз перед війною. Чорний від копоті сніг за 3 км від металургійного заводу і гарненькі особнячки, власники яких намагались продати їх вже тоді по смішним як для Києва цінам. А покупців чомусь не було.
І не буде найближчі 10 років. І в Києві з покупцями буде швах.
так і буде, ринок нерухомості показує лише застій і падіння, і все байки про однушку на новій дарниці за 100500 долярів залиште для лохів.