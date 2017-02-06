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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:57

  J_P написав:
  zahar_ написав:Выше барышня отписалась (при ориетировочном вложении в 1к около 47 м2 за 55 куе с весны 2014) - сейчас прошла первая сдача за 12 тыс. грн.
Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500
"В более дорогой части данной категории арендаторы предпочли, например, 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м на бул. Леси Украинки (Печерский р-н), стоимостью 8500 грн./мес."

Захар, попробуйте научится следующим вещам:
- хорошим манерам (т.е. не наезжать на безобидных барышень),
"Ты поучи жену щи варить" С" :wink:
Барышня не по форме принятой на форуме подала информацию. Сделал ей замечание. Имею право.
- отличать "квартиру" от "гостинки",
1к 33 м2 по канонам КРЖН квартира. Ваши влажные фантазии что 1к 33 м2 это не квартира - ни рынок ни читателей форума не интересуют
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 15 бер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:13

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:
  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???

у меня есть для Вас ответ: в данном конкретном примере в Риверстоуне арендодатели- реальные лохи

Почему - им надо было месяц квартиру на экспозиции держать загнув ценник и искать лохов которым можно впарить было аренду за дорого на 1-2 месяца?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:20

  Жека79 написав:
  hume написав:Последнее время с арендой творится что то невероятное. Но, решает ремонт, бабушатники твёрдо замерли.
Радистов 34. Где то между Киевом и Броварами двушка 12 500
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693877

ЖК Липинка - 18 кгрн
https://allrent.est.ua/14441889/

Паркова вежа однушка 10 кгрн.
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14693872

Очевидно графа на выделение денег в бюджете Киева на метро в следующем году не на шутку вскружило людям головы в Подольском районе.

За ним не отстаёт пердь Голосеевского района - жк Венеция 16 кгрн за однушку
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-kvaptu ... 75638fce2d

Однушка Комфорт таун - 16 000 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... d;promoted
Вот такое престижное место эта Ленинградка. Как сказал Прохожий - "КАН продаёт мечту" людям))

В общем вот так открыл аренду - офигел. Очевидно нормальные варианты стартовать только ещё будут начинать.


отзываюсь. не то чтобы недавно--в ноябре 2017 снята двушка(официально это однуха) в риверстоуне за 15.500
это квартира площадью 66 м2, где кухня-гостинная 26м2, спальня 20м2, есть гардеробная большая. потолки толи 3м, толи 3.3.

все окна выходят на днепр. это самая видовая планировка в доме.
выход из дома через отдельный выход(не через подъезд) сразу на закрытую набережную.
лифт едет сразу в теплый паркинг с антипыльным покрытием пола.
в подъезде все идеально чисто, вымыто и сверкает и блестит, сидит охранник
для подъема стройматериалов-есть отдельный вход в дом и отдельный лифт -поэтому никто не пачкает ничего

и посмотрел ссылку за 16.000 в комфорт тауне.....

однуха общей 40м2, кухня стоячая в каком то закутке, стены из газоблока даже не поштукатурены и не закрыты ничем--а с шумоизоляцией там полный пзц, на говноблоках висит телевизор(привет соседи), потолки 2.65-270, унылая печалька....

все окна выходя в сосеедний дом на жЕппы соседей
с паркингом в комфорте полная ж*** аренду нет, надо только покупать, а на территории тупо нет места уже все всех подпирают и записочки с телефоном оставляют
в подъеде--ну такое, один лифт, может быть срач, охранника и даже коньержки нет

вот у меня вопрос--или люди не понимают, или не выбирают, или что вообще происходит???

А сколько вышла итоговая стоимость и вашей однухо-двухи в Ривере(ремонт то вы посчитать сможете?) и примерная стоимость той однухи у КАНа на регенераторной?
Ну чтоб прикинуть рентабельность вложений, а то Влад со своими "7% хватит, а всё остальное сверхприбыль" как бы сильно прибивает желание влазить в тяжкое лендлордовое ярмо.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:37

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Оу, я что-то пропустил?Эйрмакс переехал из красного дома?

Как?
Вы не в курсе?
Макс так увлеченно рассказывал на форуме как он "ровнял и строил" своего лендлорда-мецената. Походу тот подумал немного и показал Максу где выход :mrgreen:


Так это смотря на какой ветке повествовалось.
Я и эту в последнее время не очень читаю, а про обвал мальвин с глазами и подавно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:52

барабашов из того что я вижу--чуть меньше метраж 52м2, но это с видом в стену соседнего дома на жЕппы соседей, тоесть вида никакого, это вечно жизнь за шторами-- продают с ремонтом за 110-115 куе. Такая как у меня видовая и 66 м2--в продаже только одна без ремонта-90 куе. Думаю такая как в аренде около 125-130 куе.

Аренда однухи за 16 кгрн в комфорт-тауне не реальна вообще. Потолок 11, МАКСИМУМ 12. Но в комфорт тауне сейчас очень много предложений и сильный демпинг, есть с не очень ремонтом за 9-10

Ценник той в комфорте 40 куе за голую, и 55-60 с ремонтом. Я уверен ни за 16, ни даже за 13 её не сдадут. С ценниками от 13 кгрн надо открыть глаза и осмотреться по сторонам, уже выплывают намного ярче варианты чем конура в комфорт тауне.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:54

  Жека79 написав:Но в комфорт тауне сейчас очень много предложений и сильный демпинг, есть с не очень ремонтом за 9-10

Ценник той в комфорте 40 куе за голую, и 55-60 с ремонтом. Я уверен ни за 16, ни даже за 13 её не сдадут. С ценниками от 13 кгрн надо открыть глаза и осмотреться по сторонам, уже выплывают намного ярче варианты чем конура в комфорт тауне.


Вай-вай!!!
Що ж це робиться????
Новобуди дешевшають і стають малоприбутковими в оренді????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:37

  Васенька написав:родич здає двушку в сонячній брамі за 10000...

С мебелью или без?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:08

Жека79
Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около.
Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам.
Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:33

барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.

Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ :idea: 20 кгрн.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:56

  Frant написав:Я пам,ятаю, був у Маріуполі в січні 2014, як раз перед війною.
Чорний від копоті сніг за 3 км від металургійного заводу і гарненькі особнячки, власники яких намагались продати їх вже тоді по смішним як для Києва цінам. А покупців чомусь не було.

І не буде найближчі 10 років. І в Києві з покупцями буде швах.


так і буде, ринок нерухомості показує лише застій і падіння, і все байки про однушку на новій дарниці за 100500 долярів залиште для лохів.
4e4ensxe
 
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