Додано: Чет 15 бер, 2018 13:52

барабашов из того что я вижу--чуть меньше метраж 52м2, но это с видом в стену соседнего дома на жЕппы соседей, тоесть вида никакого, это вечно жизнь за шторами-- продают с ремонтом за 110-115 куе. Такая как у меня видовая и 66 м2--в продаже только одна без ремонта-90 куе. Думаю такая как в аренде около 125-130 куе.



Аренда однухи за 16 кгрн в комфорт-тауне не реальна вообще. Потолок 11, МАКСИМУМ 12. Но в комфорт тауне сейчас очень много предложений и сильный демпинг, есть с не очень ремонтом за 9-10



Ценник той в комфорте 40 куе за голую, и 55-60 с ремонтом. Я уверен ни за 16, ни даже за 13 её не сдадут. С ценниками от 13 кгрн надо открыть глаза и осмотреться по сторонам, уже выплывают намного ярче варианты чем конура в комфорт тауне.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------