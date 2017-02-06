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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:04
J_P написав:
Как-то очень дешево. Писал уже про знакомого иностранца. Сдает на Малиновского 8. 1К студио с хорошим наполнением. 450$. На сегодня 12К+ гривен. Недавно сменились арендаторы. Простоя - ноль. Старые арендаторы утром вывезли вещи, днем клиниговая бригада вылизала квартиру, в 18:30 новые жильцы закатили чемоданы.
хорошая попытка ))) но нет
В том доме живет одна моя сердечная знакомая, так вот там сдается ху.ва туча хат, в разном диапазоне от 12-15 и сдаюся они там уже так давно что на луне что фотки летние.
алсо дом г***о
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:12
Неудивительно, квартирка так себе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24
Сенкс.
А тот тут парят про сдачу 1к в социальном доме на Урловской за 12 куе.
Фейслес и К "джентельменам верят".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:35
Faceless написав:
Неудивительно, квартирка так себе
Гы. А вчера тут парили о сдача 1к в социальном доме на Урловкой за 12 тыс. грн.
Может там обстановка ещё хуже?
А инфо от гали по аренде в лико-граде за 13 тыс. грн - може там вообще сарай?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:41
Жека79 написав:барабашов
в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.
Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ
20 кгрн.
В прошлом году знакомыми была сдана 2к кирпичный хрущ на м. Дорогожичи (угол Телиги и Ольжича) за 8 кгрн. Состоянием не интересовался.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44
4e4ensxe написав: J_P написав:
Как-то очень дешево. Писал уже про знакомого иностранца. Сдает на Малиновского 8. 1К студио с хорошим наполнением. 450$. На сегодня 12К+ гривен. Недавно сменились арендаторы. Простоя - ноль. Старые арендаторы утром вывезли вещи, днем клиниговая бригада вылизала квартиру, в 18:30 новые жильцы закатили чемоданы.
хорошая попытка ))) но нет
В том доме живет одна моя сердечная знакомая, так вот там сдается ху.ва туча хат, в разном диапазоне от 12-15 и сдаюся они там уже так давно что на луне что фотки летние.
алсо дом г***о
Не понял - с лета там сдаются хатынки и сдаться не могут? И по 12 не смотрят,и по 15 нах никому не надо?
По поводу вашего мордокнигового скриншота - представьте уровень ремонта в той двухе, что разрешают въезжать с вечно ссуще-срущими под кресло, обгрызающими мебель и шторы питомцами. Наверно там и Флай бы от аромата предыдущих котопёсиков бы прорыгался.
Или вам запах мочи типа аромата ночью?
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барабашов
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:48
Faceless написав:
Неудивительно, квартирка так себе
квартира норм, и это 70 кв! с мебелью! и там до этого не жили квартиранты!
квартира ушла за милую душу
ЗЫ квартиру хотели продать за 55, не было покупателей
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51
барабашов написав:
По поводу вашего мордокнигового скриншота - представьте уровень ремонта в той двухе, что разрешают въезжать с вечно ссуще-срущими под кресло, обгрызающими мебель и шторы питомцами. Наверно там и Флай бы от аромата предыдущих котопёсиков бы прорыгался.
Или вам запах мочи типа аромата ночью?
это первая здача)))
я с проиграл с тебя, ты не был в хате и рассуждаешь о запахах в ней, и о ремонте в ней.
просто у тебя бомбит когда ты вложился в хату за 100500 и пытаешься ее отбить через аренду
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:54
барабашов написав:
Не понял - с лета там сдаются хатынки и сдаться не могут? И по 12 не смотрят,и по 15 нах никому не надо?
сдаться не могут)))
много там таких кто купил под аренду..... буратин
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