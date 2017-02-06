RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:04

  J_P написав:Как-то очень дешево. Писал уже про знакомого иностранца. Сдает на Малиновского 8. 1К студио с хорошим наполнением. 450$. На сегодня 12К+ гривен. Недавно сменились арендаторы. Простоя - ноль. Старые арендаторы утром вывезли вещи, днем клиниговая бригада вылизала квартиру, в 18:30 новые жильцы закатили чемоданы.


хорошая попытка ))) но нет
В том доме живет одна моя сердечная знакомая, так вот там сдается ху.ва туча хат, в разном диапазоне от 12-15 и сдаюся они там уже так давно что на луне что фотки летние.

алсо дом г***о
4e4ensxe
 
Повідомлень: 967
З нами з: 11.12.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:09

zahar_

пруф за 9К на ПОХе за двушку в 70 квадратов со всем! в новом доме!

Зображення
Зображення
4e4ensxe
 
Повідомлень: 967
З нами з: 11.12.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:12

  4e4ensxe написав:zahar_

пруф за 9К на ПОХе за двушку в 70 квадратов со всем! в новом доме!

Зображення
Зображення

Неудивительно, квартирка так себе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24

  4e4ensxe написав:zahar_

пруф за 9К на ПОХе за двушку в 70 квадратов со всем! в новом доме!

Зображення
Зображення

Сенкс.
А тот тут парят про сдачу 1к в социальном доме на Урловской за 12 куе.
Фейслес и К "джентельменам верят". :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22312
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:35

  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:zahar_

пруф за 9К на ПОХе за двушку в 70 квадратов со всем! в новом доме!

Зображення
Зображення

Неудивительно, квартирка так себе

Гы. А вчера тут парили о сдача 1к в социальном доме на Урловкой за 12 тыс. грн.
Может там обстановка ещё хуже?
А инфо от гали по аренде в лико-граде за 13 тыс. грн - може там вообще сарай? :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22312
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:41

  Жека79 написав:барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.

Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ :idea: 20 кгрн.


В прошлом году знакомыми была сдана 2к кирпичный хрущ на м. Дорогожичи (угол Телиги и Ольжича) за 8 кгрн. Состоянием не интересовался.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2966 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44

  4e4ensxe написав:
  J_P написав:Как-то очень дешево. Писал уже про знакомого иностранца. Сдает на Малиновского 8. 1К студио с хорошим наполнением. 450$. На сегодня 12К+ гривен. Недавно сменились арендаторы. Простоя - ноль. Старые арендаторы утром вывезли вещи, днем клиниговая бригада вылизала квартиру, в 18:30 новые жильцы закатили чемоданы.


хорошая попытка ))) но нет
В том доме живет одна моя сердечная знакомая, так вот там сдается ху.ва туча хат, в разном диапазоне от 12-15 и сдаюся они там уже так давно что на луне что фотки летние.

алсо дом г***о

Не понял - с лета там сдаются хатынки и сдаться не могут? И по 12 не смотрят,и по 15 нах никому не надо?
По поводу вашего мордокнигового скриншота - представьте уровень ремонта в той двухе, что разрешают въезжать с вечно ссуще-срущими под кресло, обгрызающими мебель и шторы питомцами. Наверно там и Флай бы от аромата предыдущих котопёсиков бы прорыгался.
Или вам запах мочи типа аромата ночью?
барабашов
 
Повідомлень: 804
З нами з: 16.06.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:48

  Faceless написав:Неудивительно, квартирка так себе


квартира норм, и это 70 кв! с мебелью! и там до этого не жили квартиранты!

квартира ушла за милую душу

ЗЫ квартиру хотели продать за 55, не было покупателей
4e4ensxe
 
Повідомлень: 967
З нами з: 11.12.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:51

  барабашов написав:По поводу вашего мордокнигового скриншота - представьте уровень ремонта в той двухе, что разрешают въезжать с вечно ссуще-срущими под кресло, обгрызающими мебель и шторы питомцами. Наверно там и Флай бы от аромата предыдущих котопёсиков бы прорыгался.
Или вам запах мочи типа аромата ночью?


это первая здача)))

я с проиграл с тебя, ты не был в хате и рассуждаешь о запахах в ней, и о ремонте в ней.
просто у тебя бомбит когда ты вложился в хату за 100500 и пытаешься ее отбить через аренду
4e4ensxe
 
Повідомлень: 967
З нами з: 11.12.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:54

  барабашов написав:Не понял - с лета там сдаются хатынки и сдаться не могут? И по 12 не смотрят,и по 15 нах никому не надо?


сдаться не могут)))
много там таких кто купил под аренду..... буратин
4e4ensxe
 
Повідомлень: 967
З нами з: 11.12.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1022102310241025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 582, 583, 584
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
5832 654672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 18:34
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.