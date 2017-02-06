Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Оу, я что-то пропустил? Эйрмакс переехал из красного дома? На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.
Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена.
Faceless написав:Неудивительно, квартирка так себе
квартира норм, и это 70 кв! с мебелью! и там до этого не жили квартиранты!
квартира ушла за милую душу
ЗЫ квартиру хотели продать за 55, не было покупателей
Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА. Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать! Жто цокАль штА ли?
барабашов написав:Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА. Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!
там есть ньюанс один что должна убирать экономка которая у хозяев убирала а сами хозяева в поисках лучшей жизни свалили за бугор
барабашов написав:Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА. Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!
там есть ньюанс один что должна убирать экономка которая у хозяев убирала а сами хозяева в поисках лучшей жизни свалили за бугор
сколько стоит экономка в мес и кто оплачивает этот парадиз?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский