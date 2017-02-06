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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 123
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
7
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
22
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
24
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Паркинг в Изумрудном сдается за 200 долл.
Доходность 10% годовых и не надо париться с ремонтами
это граааль!

пруф http://osbb.biz/index.php?/topic/4646-% ... entry25564
Жук
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:18

  rjkz написав:Оу, я что-то пропустил?
Эйрмакс переехал из красного дома?
На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.

Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Неудивительно, квартирка так себе


квартира норм, и это 70 кв! с мебелью! и там до этого не жили квартиранты!

квартира ушла за милую душу

ЗЫ квартиру хотели продать за 55, не было покупателей

Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА.
Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!
Жто цокАль штА ли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:36

  барабашов написав:Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА.
Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!

там есть ньюанс один что должна убирать экономка которая у хозяев убирала
а сами хозяева в поисках лучшей жизни свалили за бугор
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:39

барабашов
и это не ниже рынка

забудьте фразу "ниже рынка" она актуальна когда рынок есть.
а то что сейчас это х.р собачий
рынок был в 2007 году
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:52

  4e4ensxe написав:
  барабашов написав:Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА.
Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!

там есть ньюанс один что должна убирать экономка которая у хозяев убирала
а сами хозяева в поисках лучшей жизни свалили за бугор

сколько стоит экономка в мес и кто оплачивает этот парадиз?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31

  hume написав:
  rjkz написав:Оу, я что-то пропустил?
Эйрмакс переехал из красного дома?
На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.

Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена.


Та территория, что ограждена и которая непосредственно НАПРОТИВ атб - это всем известная "секретная" :mrgreen: "прослушка" КГБ УССР, теперь с.б.у. Вряд ли эйрмакс там обосновался. :lol: Я так понимаю, речь идет о сталинке, которая ближе к Овручской. В 90-е, до появления новомодных новостроев, такого рода сталинки были элитной недвигой. Примечательной особенностью именно этой сталинки являются необычно широкие окна, больше характерные для сталинок более раннего периода и находящиеся в центральной части города, особенно на Липках.

Место? Место как-раз под аренду неплохое, но с особенностью. Рядом КИМО (то есть более чем обеспеченные студенты, но хате кранты), перспективное развитие ай-ти кампуса на территории мотозавода (ай-тишники) и целая россыпь медучреждений для сдачи посуточно родственникам пациентов (если кого-то такое прельщает) - областная, ПАГ и что-то там еще на Мануильского, относительно неплохая школа за углом (я не имею ввиду, что до 91 го там была ВПШ :lol: ), отстойная Променада с фуршетом через дорогу. В опчем, место на все случаи жизни. :)
rjkz
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