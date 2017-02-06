Доходность 10% годовых и не надо париться с ремонтами
это граааль!
пруф
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Паркинг в Изумрудном сдается за 200 долл.
Доходность 10% годовых и не надо париться с ремонтами
это граааль!
пруф
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:18
Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33
Что то тут мутноватое. Хотели с ремонтом продать ща 780уеметр - покупанов не нашли. В Киеве возле метрА.
Как сдавать ниже рынка с ремонтом - так с собаками,арабами и неграми можно въезжать. И не смывать!
Жто цокАль штА ли?
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:36
там есть ньюанс один что должна убирать экономка которая у хозяев убирала
а сами хозяева в поисках лучшей жизни свалили за бугор
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:39
барабашов
и это не ниже рынка
забудьте фразу "ниже рынка" она актуальна когда рынок есть.
а то что сейчас это х.р собачий
рынок был в 2007 году
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:52
сколько стоит экономка в мес и кто оплачивает этот парадиз?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31
Та территория, что ограждена и которая непосредственно НАПРОТИВ атб - это всем известная "секретная" "прослушка" КГБ УССР, теперь с.б.у. Вряд ли эйрмакс там обосновался. Я так понимаю, речь идет о сталинке, которая ближе к Овручской. В 90-е, до появления новомодных новостроев, такого рода сталинки были элитной недвигой. Примечательной особенностью именно этой сталинки являются необычно широкие окна, больше характерные для сталинок более раннего периода и находящиеся в центральной части города, особенно на Липках.
Место? Место как-раз под аренду неплохое, но с особенностью. Рядом КИМО (то есть более чем обеспеченные студенты, но хате кранты), перспективное развитие ай-ти кампуса на территории мотозавода (ай-тишники) и целая россыпь медучреждений для сдачи посуточно родственникам пациентов (если кого-то такое прельщает) - областная, ПАГ и что-то там еще на Мануильского, относительно неплохая школа за углом (я не имею ввиду, что до 91 го там была ВПШ ), отстойная Променада с фуршетом через дорогу. В опчем, место на все случаи жизни.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:34
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Господа, предлагаю к просмотру сюжет на всех интересующую тему, которая уже не раз поднималась на данной ветке и в конце совет, который я давал уже не раз:
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:18
Останутся-останутся
Раз уж вы тут вовсю обсуждаете минусы квартир в домах из газоблока, кто может сравнить потребительские качества монолит-каркаса с заполнением из оного и монолита с заполнением из керамзитобетона? Вроде бы по характеристикам керамзитобетон получше будет, по шумке в том числе, да и производители местные имеются, вот, навскидку
реклама
|