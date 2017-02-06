Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31

hume написав: rjkz написав: Оу, я что-то пропустил?

Эйрмакс переехал из красного дома?

На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн. Оу, я что-то пропустил?Эйрмакс переехал из красного дома?На Багговутовской с видом на атб - это страшненькая сталинка. У меня там знакомые живут, правда с хорошей высотой потолка. Сделать там качественный ремонт под аренду - выброшенные деньги. Нет ничего зазорного в аренде такой квартиры, но поэтому и цена 8 кгрн.

Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена. Проезжал сегодня там, на против АТБ вроде достойная сталинка. Место конечно не айс, состояние коммуникаций тоже не знаю, но чисто внешне оч даже ничего, по мойму даже территория ограждена.

Та территория, что ограждена и которая непосредственно НАПРОТИВ атб - это всем известная "секретная""прослушка" КГБ УССР, теперь с.б.у. Вряд ли эйрмакс там обосновался.Я так понимаю, речь идет о сталинке, которая ближе к Овручской. В 90-е, до появления новомодных новостроев, такого рода сталинки были элитной недвигой. Примечательной особенностью именно этой сталинки являются необычно широкие окна, больше характерные для сталинок более раннего периода и находящиеся в центральной части города, особенно на Липках.Место? Место как-раз под аренду неплохое, но с особенностью. Рядом КИМО (то есть более чем обеспеченные студенты, но хате кранты), перспективное развитие ай-ти кампуса на территории мотозавода (ай-тишники) и целая россыпь медучреждений для сдачи посуточно родственникам пациентов (если кого-то такое прельщает) - областная, ПАГ и что-то там еще на Мануильского, относительно неплохая школа за углом (я не имею ввиду, что до 91 го там была ВПШ), отстойная Променада с фуршетом через дорогу. В опчем, место на все случаи жизни.