Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:11

Жека79 написав: барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий. . в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий. .

"Як довго буде такий перекос?" - гм, гм.А немає жодного перекосу.Тобто він є лише в голові у певної категорії публіки, яка живе і працює в центрі Куйова і не їздить далі великої окружної та бориспільського аеропорту.Далі буде ще гірше - тому що орендарі закінчуються.Населення або їде геть звідси, або вимирає. Або/або.Індуси, китайці, пакистанці та африкоси - не поїдуть сюди ішачити за 250-300 дол/міс.Ну не вірять вони байкам про ЗП таксистів і прибиральниць в 1000-1500 дол/міс, про які нам в минулому році розповідали Жека79 та Фейслес.P.S. Нарешті до Києва дійшла та криза, яка в провінції цвіла махровим цвітом ще до війни. Зараз вона набрала сили і люті і показує нашим балаболам, що вони надто оптимістично дивляться на укро-економіку.Я пам,ятаю, був у Маріуполі в січні 2014, як раз перед війною.Чорний від копоті сніг за 3 км від металургійного заводу і гарненькі особнячки, власники яких намагались продати їх вже тоді по смішним як для Києва цінам. А покупців чомусь не було.І не буде найближчі 10 років. І в Києві з покупцями буде швах.