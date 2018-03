Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:53

знакомая сдавала двушку 80м на коновальца 32г за 14500, арендаторы съехали (финансовые проблемы), после покраски обоев улетела за 16000 на первом же просмотре, арендатор - обеспеченный сириец

я там однажды был, ремонт (ему сейчас уже 7 лет) достаточно непритязательный, этаж вроде и высокий, но открывающийся пейзаж красотой не блещет и особого оптимизма не внушает

