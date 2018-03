Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:28

Прохожий написав: Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире.

Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы. Большая вероятность того чтопрямо в квартире.Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.



Спалить как? Спалить как?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.