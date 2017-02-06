Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сьогодні зранку КП «Благоустрій» втретє демонтував огорожу, незаконно встановлену на Дніпровській набережній ЖК «Ріверстоун». Таким чином комунальники відреагували на неодноразові мої депутатські звернення, звернення колеги Володимира Бохняка та обурення громади Осокорків, яка через нахабність елітного забудовника втратила можливість користуватися набережною Дніпра. Паралельно з демонтажем порушникам впаяли 1700 гривень штрафу. Більше не передбачено. Втім, якщо незаконний паркан знову намагатимуться відновити, як член адмінкомісії обіцяю добиватися щоденного складення протоколів та стягнення на користь громади Києва. Ну й береги, звісно, обов‘язково будуть загальнодоступними, як це передбачено Законом!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Жека79 написав:барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий. .
"Як довго буде такий перекос?" - гм, гм. А немає жодного перекосу. Тобто він є лише в голові у певної категорії публіки, яка живе і працює в центрі Куйова і не їздить далі великої окружної та бориспільського аеропорту.
Далі буде ще гірше - тому що орендарі закінчуються. Населення або їде геть звідси, або вимирає. Або/або.
Індуси, китайці, пакистанці та африкоси - не поїдуть сюди ішачити за 250-300 дол/міс. Ну не вірять вони байкам про ЗП таксистів і прибиральниць в 1000-1500 дол/міс, про які нам в минулому році розповідали Жека79 та Фейслес.
P.S. Нарешті до Києва дійшла та криза, яка в провінції цвіла махровим цвітом ще до війни. Зараз вона набрала сили і люті і показує нашим балаболам, що вони надто оптимістично дивляться на укро-економіку.
Я пам,ятаю, був у Маріуполі в січні 2014, як раз перед війною. Чорний від копоті сніг за 3 км від металургійного заводу і гарненькі особнячки, власники яких намагались продати їх вже тоді по смішним як для Києва цінам. А покупців чомусь не було.
І не буде найближчі 10 років. І в Києві з покупцями буде швах.
У меня или галлюцинации или этот пост почему-то то исчезает то появляется.
знакомая сдавала двушку 80м на коновальца 32г за 14500, арендаторы съехали (финансовые проблемы), после покраски обоев улетела за 16000 на первом же просмотре, арендатор - обеспеченный сириец я там однажды был, ремонт (ему сейчас уже 7 лет) достаточно непритязательный, этаж вроде и высокий, но открывающийся пейзаж красотой не блещет и особого оптимизма не внушает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:знакомая сдавала двушку 80м на коновальца 32г за 14500, арендаторы съехали (финансовые проблемы), после покраски обоев улетела за 16000 на первом же просмотре, арендатор - обеспеченный сириец я там однажды был, ремонт (ему сейчас уже 7 лет) достаточно непритязательный, этаж вроде и высокий, но открывающийся пейзаж красотой не блещет и особого оптимизма не внушает
Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире. Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:знакомая сдавала двушку 80м на коновальца 32г за 14500, арендаторы съехали (финансовые проблемы), после покраски обоев улетела за 16000 на первом же просмотре, арендатор - обеспеченный сириец я там однажды был, ремонт (ему сейчас уже 7 лет) достаточно непритязательный, этаж вроде и высокий, но открывающийся пейзаж красотой не блещет и особого оптимизма не внушает
Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире. Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.
никогда не угадаешь кем в итоге окажется человек и чего от него ожидать - внешность и манеры обманчивы, впрочем как и стереотипы, могу на эту тему рассказать массу историй, хотя думаю вы и сами в курсе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:знакомая сдавала двушку 80м на коновальца 32г за 14500, арендаторы съехали (финансовые проблемы), после покраски обоев улетела за 16000 на первом же просмотре, арендатор - обеспеченный сириец я там однажды был, ремонт (ему сейчас уже 7 лет) достаточно непритязательный, этаж вроде и высокий, но открывающийся пейзаж красотой не блещет и особого оптимизма не внушает
Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире. Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.