Вам для матчасти
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:43
Вам для матчасти
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:23
Прохожий
Спасибо. А то годы идут, а к прекрасному приобщиться так и не получилось
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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