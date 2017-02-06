Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Прохожий написав:Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире. Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.
никогда не угадаешь кем в итоге окажется человек и чего от него ожидать - внешность и манеры обманчивы, впрочем как и стереотипы, могу на эту тему рассказать массу историй, хотя думаю вы и сами в курсе)