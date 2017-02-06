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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:43

  galadriel написав:
  Прохожий написав:Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире.
Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.


Спалить как?

Вам для матчасти 8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Косяк_(конопля)#Косяк
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:23

Прохожий
Спасибо. А то годы идут, а к прекрасному приобщиться так и не получилось :lol:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:34

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире.
Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.


никогда не угадаешь кем в итоге окажется человек и чего от него ожидать - внешность и манеры обманчивы, впрочем как и стереотипы, могу на эту тему рассказать массу историй, хотя думаю вы и сами в курсе)

Что тут угадывать? Это же араб.
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