Вам для матчасти
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:43
Вам для матчасти
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:23
Прохожий
Спасибо. А то годы идут, а к прекрасному приобщиться так и не получилось
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:34
Что тут угадывать? Это же араб.
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:29
Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз?
Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн?
А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору.
Чи можэ галя того - морда?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:51
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:06
Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28
Может потому что большинству арендаторов нафиг не нужна 3k ?
Только лишняя уборка и повышенный комуналь.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28
Гы. Чел разместил в ФБ в группе риэлторы зло объявление об аренде 3к за 13 тыс. грн и судя по постам объект за месяц не сдался.
А с этого - "Человеку, пишущему о реальных сделках," - посмеялсо.
Та мало что галя нафантазировать могла. Но вы я вижу "дженттельменам верите" потому что сам такой?
Галя хоч бы скан объявы с фото привела чтобы посмотреть что там за чудо-квартиры такая что за неё за 13 тыс. "драка была".
Да и про сдачу в аренду 1к за 12 тыс. грн в социальном доме на Урловской тут тоже трепались.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:39
Гы. А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-раде? Там игорёшка лысов сам комуналь за жильцов платит, да?
А в социальном доме на урловской конечно лучше жить под дрели перфораторов чем в доме активно заселяемом до войны?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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