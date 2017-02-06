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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:43

  galadriel написав:
  Прохожий написав:Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире.
Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.


Спалить как?

Вам для матчасти 8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Косяк_(конопля)#Косяк
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:23

Прохожий
Спасибо. А то годы идут, а к прекрасному приобщиться так и не получилось :lol:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:34

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:Большая вероятность того что будет шмалить косяки прямо в квартире.
Ну и ессно постоянные визиты мальвин гарантированы.


никогда не угадаешь кем в итоге окажется человек и чего от него ожидать - внешность и манеры обманчивы, впрочем как и стереотипы, могу на эту тему рассказать массу историй, хотя думаю вы и сами в курсе)

Что тут угадывать? Это же араб.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:29

Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз?
Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн?
Зображення
А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору.
Чи можэ галя того - морда? :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:51

  zahar_ написав:Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз?
Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн?
Зображення
А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору.
Чи можэ галя того - морда? :shock:

Захар а на фига одному или паре треха?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:06

  UA написав:
  zahar_ написав:Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз?
Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн?
Зображення
А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору.
Чи можэ галя того - морда? :shock:

Захар а на фига одному или паре треха?

Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Почему так?

Потому что Галя приводит реальную ситуацию, а вы скрины из интернета в области, о которой не имеете ни малейшего представления. Кому мне больше верить? Человеку, пишущему о реальных сделках, или свистуну-скриноперепостнику?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28

  zahar_ написав:Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?


Может потому что большинству арендаторов нафиг не нужна 3k ?

Только лишняя уборка и повышенный комуналь.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Почему так?

Потому что Галя приводит реальную ситуацию, а вы скрины из интернета в области, о которой не имеете ни малейшего представления. Кому мне больше верить? Человеку, пишущему о реальных сделках, или свистуну-скриноперепостнику?

Гы. Чел разместил в ФБ в группе риэлторы зло объявление об аренде 3к за 13 тыс. грн и судя по постам объект за месяц не сдался.
А с этого - "Человеку, пишущему о реальных сделках," - посмеялсо.
Та мало что галя нафантазировать могла. Но вы я вижу "дженттельменам верите" потому что сам такой?
Галя хоч бы скан объявы с фото привела чтобы посмотреть что там за чудо-квартиры такая что за неё за 13 тыс. "драка была". :mrgreen:
Да и про сдачу в аренду 1к за 12 тыс. грн в социальном доме на Урловской тут тоже трепались.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:39

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?


Может потому что большинству арендаторов нафиг не нужна 3k ?

Только лишняя уборка и повышенный комуналь.

Гы. А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-раде? Там игорёшка лысов сам комуналь за жильцов платит, да?
А в социальном доме на урловской конечно лучше жить под дрели перфораторов чем в доме активно заселяемом до войны?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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