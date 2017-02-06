Додано: Суб 17 бер, 2018 11:45

барабашов написав: Жека79

Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около.

Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам.

Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году. Жека79Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около.Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам.Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году.

Жека79 написав: барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.



Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ 20 кгрн. барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ 20 кгрн.

Люди, сейчас, хотят жить в приятных условиях в свежем доме со свежим, пусть и недорогим ремонтом, при этом платить недорого. Накопить и купить они не могут или не хотят, хотя сейчас этот свежий новосторой очень недорого (что плюс к доходности). Поэтому рентабельность аренды в этом сегменте высокая.В высоком сегменте значительно выше вложения в покупку и ремонт, значительно ощутимей износ. Не только физический, а и моральный. Больше людей, которые не хотят вкладываться в говно в ипенях, а хотят инвеситровать в конфетку, что создает перепроизводство в этом сегменте. Если у арендатора есть деньги платить дорого за аренду, то у него, как правило, есть деньги и на покупку.В общем можно долго философствовать почему сложилась такая ситуация, но факт остается фактом - рентабельность в высоком сегменте оставляет желать лучшего и вряд ли эта ситуация изменится. После кризиса драйвером роста доходов выступают доходы как раз среднего класса.