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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:Жека79
Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около.
Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам.
Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году.
  Жека79 написав:барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.

Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ 20 кгрн.

Люди, сейчас, хотят жить в приятных условиях в свежем доме со свежим, пусть и недорогим ремонтом, при этом платить недорого. Накопить и купить они не могут или не хотят, хотя сейчас этот свежий новосторой очень недорого (что плюс к доходности). Поэтому рентабельность аренды в этом сегменте высокая.
В высоком сегменте значительно выше вложения в покупку и ремонт, значительно ощутимей износ. Не только физический, а и моральный. Больше людей, которые не хотят вкладываться в говно в ипенях, а хотят инвеситровать в конфетку, что создает перепроизводство в этом сегменте. Если у арендатора есть деньги платить дорого за аренду, то у него, как правило, есть деньги и на покупку.
В общем можно долго философствовать почему сложилась такая ситуация, но факт остается фактом - рентабельность в высоком сегменте оставляет желать лучшего и вряд ли эта ситуация изменится. После кризиса драйвером роста доходов выступают доходы как раз среднего класса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:42

  zahar_ написав:А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде?
...


Редкий случай когда вопрос по теме.

Начисления за февраль 2018:

Коммуналка - около 6грн за квадрат.
За тепло по счётчику - порядка 450грн.
Куб гор.воды - около 78.
Куб хол.воды - около 15.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:46

  galadriel написав:
  zahar_ написав:А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде?
...


Редкий случай когда вопрос по теме.

Начисления за февраль 2018:

Коммуналка - около 6грн за квадрат.
За тепло по счётчику - порядка 450грн.
Куб гор.воды - около 78.
Куб хол.воды - около 15.

1. Отопление 450 грн включает в себя и отопление МОПов?
2. Квартира хорошо отапливается - "подогревать" элетронагревателями не надо?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:51

  zahar_ написав:
  galadriel написав:
  zahar_ написав:А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде?
...


Редкий случай когда вопрос по теме.

Начисления за февраль 2018:

Коммуналка - около 6грн за квадрат.
За тепло по счётчику - порядка 450грн.
Куб гор.воды - около 78.
Куб хол.воды - около 15.

1. Отопление 450 грн включает в себя и отопление МОПов?
2. Квартира хорошо отапливается - "подогревать" элетронагревателями не надо?


1. Включает - там примерно 50 на 50.
2. Квартира отапливается хорошо - счётчик за свет намотал мало.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  UA написав:
  zahar_ написав:Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз?
Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн?
Зображення
А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору.
Чи можэ галя того - морда? :shock:

Захар а на фига одному или паре треха?

Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?

Одиночке или паре без детей намного проще взять хорошую 1к чем 2к--3к. Пусть и за те же деньги. Тем более коммуналь дешевле вдвое. Это ж очевидные вещи.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:01

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:06

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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  #<1 ... 1026102710281029
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