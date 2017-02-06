Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Жека79 Спасибо. Значит 130куе, аммортизация мебели вечным ишачьём засираемой, и выхлоп даже не 600уе. 5% или 230 аренд около. Дешевле бабки в работе по торговле крутить, чем пару скромных хатынок себе прикупить вместо прелести в МостСити чтоб жить на Гоа не тужить и под зад сталинку поближе к богам. Видимо только омно с ремонтом даёт приличный выхлоп. В противнрм случае на тыщу дешевле идёт омно с трупными запахами,тараканами и ремонтом от застройщика в 69м году.
Жека79 написав:барабашов в том то и парадокс ситуации на моменте, что убитое из под бабушки-- стоит 6 кгрн, новострой типа круши сдаётся за 7,5-8 кгрн( видел даже 10 просят ) При цене хаты 23-24+ 5-6 на ремонт. А хаты стоимостью Овер 100 куе в аренде как 2 круши. Вывод очевиден- максимальную прибыль даёт самый эконом. Но сколько такая ситуация продлится я не знаю, перекос рынка дикий.
Трибека сделал очень верную ставку, красавчик, снимаю шляпу. 3 круши в которых вложено 90 куе дадут 24 кгрн, а однуха в ривере стоимостью 120-130 может дать МАКСИМУМ 20 кгрн.
Люди, сейчас, хотят жить в приятных условиях в свежем доме со свежим, пусть и недорогим ремонтом, при этом платить недорого. Накопить и купить они не могут или не хотят, хотя сейчас этот свежий новосторой очень недорого (что плюс к доходности). Поэтому рентабельность аренды в этом сегменте высокая. В высоком сегменте значительно выше вложения в покупку и ремонт, значительно ощутимей износ. Не только физический, а и моральный. Больше людей, которые не хотят вкладываться в говно в ипенях, а хотят инвеситровать в конфетку, что создает перепроизводство в этом сегменте. Если у арендатора есть деньги платить дорого за аренду, то у него, как правило, есть деньги и на покупку. В общем можно долго философствовать почему сложилась такая ситуация, но факт остается фактом - рентабельность в высоком сегменте оставляет желать лучшего и вряд ли эта ситуация изменится. После кризиса драйвером роста доходов выступают доходы как раз среднего класса.
zahar_ написав:А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде? ...
Редкий случай когда вопрос по теме.
Начисления за февраль 2018:
Коммуналка - около 6грн за квадрат. За тепло по счётчику - порядка 450грн. Куб гор.воды - около 78. Куб хол.воды - около 15.
1. Отопление 450 грн включает в себя и отопление МОПов? 2. Квартира хорошо отапливается - "подогревать" элетронагревателями не надо?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Уня - шо за дела: Позняки шо уже не парадиз? Чел за месяц не может 3к сдать на Драгоманова 6/1 за 13 тыс. грн? А галя чешет что в лико-гаде за 1к за 13 тысяч "драка была" и сдана самому дАстойнАму арендатору. Чи можэ галя того - морда?
Захар а на фига одному или паре треха?
Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн. А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят. А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"? Почему так?
Одиночке или паре без детей намного проще взять хорошую 1к чем 2к--3к. Пусть и за те же деньги. Тем более коммуналь дешевле вдвое. Это ж очевидные вещи.
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.