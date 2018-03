Додано: Суб 17 бер, 2018 12:42

zahar_ написав: А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде?

Редкий случай когда вопрос по теме.



Начисления за февраль 2018:



Коммуналка - около 6грн за квадрат.

За тепло по счётчику - порядка 450грн.

Куб гор.воды - около 78.

