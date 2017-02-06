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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?



Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?

Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Схидна Брама это:
1. Войцеховский с отоплением по 60 грн за 1 кв. метр от дизельного котла во дворе.
2. БСА
Есть один плюс. Вонь БСА, перекрывает вонь от дизельного котла.
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  #<1 ... 1027102810291030
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