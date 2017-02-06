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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
zahar_ написав: Faceless написав:
Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,
Сколько от Схидна Брама до метро?
Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?
Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
zahar_ написав: Faceless написав:
Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,
Сколько от Схидна Брама до метро?
Схидна Брама это:
1. Войцеховский с отоплением по 60 грн за 1 кв. метр от дизельного котла во дворе.
2. БСА
Есть один плюс. Вонь БСА, перекрывает вонь от дизельного котла.
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