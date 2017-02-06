Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?
Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:07
это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:34
Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:41
Зажопье трои или проблемные новостройки - захар в своём репертуаре.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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