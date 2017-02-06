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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?



Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?

Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Схидна Брама это:
1. Войцеховский с отоплением по 60 грн за 1 кв. метр от дизельного котла во дворе.
2. БСА
Есть один плюс. Вонь БСА, перекрывает вонь от дизельного котла.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:07

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:34

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:41

Зажопье трои или проблемные новостройки - захар в своём репертуаре.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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