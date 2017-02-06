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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 126
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?



Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?

Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Схидна Брама это:
1. Войцеховский с отоплением по 60 грн за 1 кв. метр от дизельного котла во дворе.
2. БСА
Есть один плюс. Вонь БСА, перекрывает вонь от дизельного котла.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:07

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:34

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:41

Зажопье трои или проблемные новостройки - захар в своём репертуаре.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:49

  galadriel написав:
  zahar_ написав:А вы не в курсе сколько комуналь в Лико-граде?
...


Редкий случай когда вопрос по теме.

Начисления за февраль 2018:

Коммуналка - около 6грн за квадрат.
За тепло по счётчику - порядка 450грн.
Куб гор.воды - около 78.
Куб хол.воды - около 15.

Э/э на постоянной основе или как у Аркада и ЖИ в начале жильцы платят по производственному тарифу?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:54

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  UA написав:Захар а на фига одному или паре треха?

Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?

Одиночке или паре без детей намного проще взять хорошую 1к чем 2к--3к. Пусть и за те же деньги. Тем более коммуналь дешевле вдвое. Это ж очевидные вещи.

Вас послушать так в новостройках снимают 1к квартиры исключительно одиночки и пары без детей. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  Faceless написав:
zahar_ написав:[quote="4324334:UA"]Захар а на фига одному или паре треха?

Дык тут свистели что на Урловской 23 г 1к в социальном доме непопа сдали за 12 тыс. грн.
А тут 3к за 13 тыс. грн не хотят.
А галя чесала что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и одтали в аренду лишь в "достойные руки"?
Почему так?

Одиночке или паре без детей намного проще взять хорошую 1к чем 2к--3к. Пусть и за те же деньги. Тем более коммуналь дешевле вдвое. Это ж очевидные вещи.

Вас послушать так в новостройках снимают 1к квартиры исключительно одиночки и пары без детей. :mrgreen:[/quote]А вас послушать, так арендаторам все равно - платить 12к аренды и 1-1,5к коммунали в 1к или 12к аренды и 3+к коммунали за треху, особенно если треха не так и нужна. Гений логики просто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:06

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет

Понятно. Чётких цифр у вас нет.
А ваше "как я понимаю" может быть из серии "я бегло прочитал потому и не заметил" или "я не припоминаю" (как с остановкой интерсити на ст. Лубны).
Насчёт что объект УКО то при аренде основной вопрос сколько обойдётся арендатору комуналь - если 2-2.2 тыс. , то нахера тогда арендатору овер 4000 грн переплачивать за 1к в Лико-граде.
Напомните также плиз сколько платит за комуналь ваш знакомый за 1к в законном доме Аркада на Оскорки 2.3.4
Кстати на фото видно, качество ремонта , что впарили за 13 тыс. арендатору меценату в Лико-граде неизвестно. Галя тока звенит на форуме а фактаж на фото не приводит.
Кстати фейслес вы на метро ездите?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 бер, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:11

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:Один пример в Схидной браме аж за Бориспольской,

Сколько от Схидна Брама до метро?

это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз 8)

То что на квартиру нет прав собственности, арендатора парит меньше чем объём платы за комуналь.
Вы ремонт посмотрите. Кстати в ЖЕ Вонючка первые дома минимум полгода были подключены к э/э. Вы в курсе цены производственного тарифа на э/э?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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