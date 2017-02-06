Подождите, Схидна брама - это же зодчество Уко-Групп Войцеховского?
Захар, в приличном обществе обькты УКО в пример не приводят. Там электричество возможно от дизельгенератора
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:38
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:07
это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:34
Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:41
Зажопье трои или проблемные новостройки - захар в своём репертуаре.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:49
Э/э на постоянной основе или как у Аркада и ЖИ в начале жильцы платят по производственному тарифу?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:54
Вас послушать так в новостройках снимают 1к квартиры исключительно одиночки и пары без детей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вас послушать так в новостройках снимают 1к квартиры исключительно одиночки и пары без детей. [/quote]А вас послушать, так арендаторам все равно - платить 12к аренды и 1-1,5к коммунали в 1к или 12к аренды и 3+к коммунали за треху, особенно если треха не так и нужна. Гений логики просто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:06
Понятно. Чётких цифр у вас нет.
А ваше "как я понимаю" может быть из серии "я бегло прочитал потому и не заметил" или "я не припоминаю" (как с остановкой интерсити на ст. Лубны).
Насчёт что объект УКО то при аренде основной вопрос сколько обойдётся арендатору комуналь - если 2-2.2 тыс. , то нахера тогда арендатору овер 4000 грн переплачивать за 1к в Лико-граде.
Напомните также плиз сколько платит за комуналь ваш знакомый за 1к в законном доме Аркада на Оскорки 2.3.4
Кстати на фото видно, качество ремонта , что впарили за 13 тыс. арендатору меценату в Лико-граде неизвестно. Галя тока звенит на форуме а фактаж на фото не приводит.
Кстати фейслес вы на метро ездите?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 бер, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:11
То что на квартиру нет прав собственности, арендатора парит меньше чем объём платы за комуналь.
Вы ремонт посмотрите. Кстати в ЖЕ Вонючка первые дома минимум полгода были подключены к э/э. Вы в курсе цены производственного тарифа на э/э?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
реклама
|