Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет
Понятно. Чётких цифр у вас нет. А ваше "как я понимаю" может быть из серии "я бегло прочитал потому и не заметил" или "я не припоминаю" (как с остановкой интерсити на ст. Лубны). Насчёт что объект УКО то при аренде основной вопрос сколько обойдётся арендатору комуналь - если 2-2.2 тыс. , то нахера тогда арендатору овер 4000 грн переплачивать за 1к в Лико-граде. Напомните также плиз сколько платит за комуналь ваш знакомый за 1к в законном доме Аркада на Оскорки 2.3.4 Кстати на фото видно, качество ремонта , что впарили за 13 тыс. арендатору меценату в Лико-граде неизвестно. Галя тока звенит на форуме а фактаж на фото не приводит. Кстати фейслес вы на метро ездите?
Карта показывает 1.4 км пешком до метро. Учитывая, что с районом Бориспольской я особо не знаком, то однозначно говорить о наличии ТРЦ/супермаркетов и прочих благ цивилизации не могу, но не слышал ни разу о тамошних ТРЦ. А тем более что даже если они и есть, это в полутора километрах от указанного дома. И вы сравниваете локейшн с Лико? Смешно
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zahar_ написав:это реальное УГ без доков парят за 7кгрн??? при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз
То что на квартиру нет прав собственности, арендатора парит меньше чем объём платы за комуналь. Вы ремонт посмотрите. Кстати в ЖЕ Вонючка первые дома минимум полгода были подключены к э/э. Вы в курсе цены производственного тарифа на э/э?
в приведенном уковском доме тариф на отопление 60грн/м2/мес, э/э по промтарифу альтернативы нет причем есть большая вероятнось отключения объем платы за коммуналь прикинуть сможете?
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