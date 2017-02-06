zahar_ написав:

Faceless написав: zahar_ написав: Сколько от Схидна Брама до метро? Сколько от Схидна Брама до метро?

Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет

Понятно. Чётких цифр у вас нет.А ваше "как я понимаю" может быть из серии "я бегло прочитал потому и не заметил" или "я не припоминаю" (как с остановкой интерсити на ст. Лубны).Насчёт что объект УКО то при аренде основной вопрос сколько обойдётся арендатору комуналь - если 2-2.2 тыс. , то нахера тогда арендатору овер 4000 грн переплачивать за 1к в Лико-граде.Напомните также плиз сколько платит за комуналь ваш знакомый за 1к в законном доме Аркада на Оскорки 2.3.4Кстати на фото видно, качество ремонта , что впарили за 13 тыс. арендатору меценату в Лико-граде неизвестно. Галя тока звенит на форуме а фактаж на фото не приводит.Кстати фейслес вы на метро ездите?