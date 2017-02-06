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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 127
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Сколько от Схидна Брама до метро?

Проблемное укоподобное, до метро порядка 1.5 км пёхом, и насколько я понимаю, в районе Бориспольской цивилизации почти нет

Понятно. Чётких цифр у вас нет.
А ваше "как я понимаю" может быть из серии "я бегло прочитал потому и не заметил" или "я не припоминаю" (как с остановкой интерсити на ст. Лубны).
Насчёт что объект УКО то при аренде основной вопрос сколько обойдётся арендатору комуналь - если 2-2.2 тыс. , то нахера тогда арендатору овер 4000 грн переплачивать за 1к в Лико-граде.
Напомните также плиз сколько платит за комуналь ваш знакомый за 1к в законном доме Аркада на Оскорки 2.3.4
Кстати на фото видно, качество ремонта , что впарили за 13 тыс. арендатору меценату в Лико-граде неизвестно. Галя тока звенит на форуме а фактаж на фото не приводит.
Кстати фейслес вы на метро ездите?
Карта показывает 1.4 км пешком до метро.
Учитывая, что с районом Бориспольской я особо не знаком, то однозначно говорить о наличии ТРЦ/супермаркетов и прочих благ цивилизации не могу, но не слышал ни разу о тамошних ТРЦ. А тем более что даже если они и есть, это в полутора километрах от указанного дома.
И вы сравниваете локейшн с Лико? Смешно
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:27

  zahar_ написав:
  Прохожий написав:
  zahar_ написав:это реальное УГ без доков парят за 7кгрн???
при таких раскладах ЖК Вонючка за от8кгрн будет улетать на раз 8)

То что на квартиру нет прав собственности, арендатора парит меньше чем объём платы за комуналь.
Вы ремонт посмотрите. Кстати в ЖЕ Вонючка первые дома минимум полгода были подключены к э/э. Вы в курсе цены производственного тарифа на э/э?

в приведенном уковском доме тариф на отопление 60грн/м2/мес, э/э по промтарифу альтернативы нет причем есть большая вероятнось отключения
объем платы за коммуналь прикинуть сможете?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:37

  zahar_ написав:То что на квартиру нет прав собственности, арендатора парит меньше чем объём платы за комуналь.


Чувак совсем с катушек съехал.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:05

galadriel& Faceless - "Волобуев вот вам меч" "С" :mrgreen:
Hume & J_P на заметку
  antonivs3 написав: по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500.
2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур со встроенной посудомойкой/холод/морозильник/поверхность/духовка, плазма, гардеробная, новая хорошая стирка, кровать за штуку+.
из минусов- санузел, ламинат, столярка хорошо заметно, что пошел второй десяток.
куплена в таком виде с бебехами, под аренду, за $42.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 18 бер, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:06

  zahar_ написав:Э/э на постоянной основе или как у Аркада и ЖИ в начале жильцы платят по производственному тарифу?

Ну бл. піз.єц(с)
"А Вы с магнитофоном пришли к Шпаку?"

Мужик, квартира УЖЕ СДАНА, это не хотелки с задранной ценой и не влажные мечты, а уже свершившийся факт.

Твои потуги выглядят просто жалко.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:22

  galadriel написав:
  zahar_ написав:Э/э на постоянной основе или как у Аркада и ЖИ в начале жильцы платят по производственному тарифу?

Ну бл. піз.єц(с)
"А Вы с магнитофоном пришли к Шпаку?"

Мужик, квартира УЖЕ СДАНА, это не хотелки с задранной ценой и не влажные мечты, а уже свершившийся факт.

Твои потуги выглядят просто жалко.

Гы. "Эксперт" галя шота нерничает.
Судя по всему 1к в Схидна брама за 7 тыс. грн и 1к в ЖК Милославичи за 8 тыс. грн тоже уже сданы и снявшие их арендаторы показали "дулю" меценату снявшей за 13 тыс. грн 1к в лико-граде.
Да, и если барышня через месяц съедет поняв как её нагрели при сдаче не забутьте сообщить.
И да галя - "улыбаемся и машем" :mrgreen:
  antonivs3 написав: по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500.
2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур со встроенной посудомойкой/холод/морозильник/поверхность/духовка, плазма, гардеробная, новая хорошая стирка, кровать за штуку+.
из минусов- санузел, ламинат, столярка хорошо заметно, что пошел второй десяток.
куплена в таком виде с бебехами, под аренду, за $42.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:24

Разговор окончен.

P.S. Ппц, с кем я общаюсь...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 04:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  galadriel написав:
  zahar_ написав:Э/э на постоянной основе или как у Аркада и ЖИ в начале жильцы платят по производственному тарифу?

Ну бл. піз.єц(с)
"А Вы с магнитофоном пришли к Шпаку?"

Мужик, квартира УЖЕ СДАНА, это не хотелки с задранной ценой и не влажные мечты, а уже свершившийся факт.

Твои потуги выглядят просто жалко.

Гы. "Эксперт" галя шота нерничает.
Судя по всему 1к в Схидна брама за 7 тыс. грн и 1к в ЖК Милославичи за 8 тыс. грн тоже уже сданы и снявшие их арендаторы показали "дулю" меценату снявшей за 13 тыс. грн 1к в лико-граде.
Да, и если барышня через месяц съедет поняв как её нагрели при сдаче не забутьте сообщить.
И да галя - "улыбаемся и машем" :mrgreen:
  antonivs3 написав: по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500.
2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур со встроенной посудомойкой/холод/морозильник/поверхность/духовка, плазма, гардеробная, новая хорошая стирка, кровать за штуку+.
из минусов- санузел, ламинат, столярка хорошо заметно, что пошел второй десяток.
куплена в таком виде с бебехами, под аренду, за $42.
Дули из *опы левого берега вы одни рассмотрели, видимо вам одному они и предназначались.
Туда же вариант с ремонтом, которому "второй десяток пошел".
Самое смешное, Захар, вы этими примерами только подтверждаете, что 1к в неплохом расположении на правом берегу со свежим ремонтом вполне возможно сдать за 13кгрн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:00

Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:15

Для Фейслеса. Ніхто і не заперечує, що можна в центрі здати 1к з дизайнерським ремонтом і новими меблями за 13 000 грн /міс. А скільки коштів треба вкласти в такий ремонт -вам відомо, пане любителю орендувати квартири в центрі з євроремонтом? Питання в тому, що після 2014 меценати перевелись)))подібні інвестиціі в довгостроковому періоді є збитковими.Майже вся жила нерухомість, куплена у Куйові під оренду в період 2007-2017, є збитковою.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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