Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А ты всё на своей волне,прохФФессар. А если куплена допустим "па13-17кгрн", да при сдаче доллара "па27+" пару лет назад, а то и 30+ три года назад, да и ещё хрущеаналог через дорогу и тоже в 300м от метро с ремонтом времён "Бриллиантовой руки" стоит и стоил выше 1к$ за метр - инвестиции омно или как? И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?
барабашов написав:И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?
барабашов, навіть їжаку зрозуміло, що орендують в першу чергу там, де дешевше. Бажаючих платити в 1.5-2 рази дорожче за додаткові плюшки - не так багато, як ти думаєш)))PS. Барабашов, я не вірю, що в тебе є хороша математична підготовка. Рахувати ти не вмієш. Таке враження складається. Удачі в купівлях дешевіючого товару!!!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 15:09, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, київським орендодавцям варто почитати))) Цигани в Словакії. ЄС. Толерантність, пся крев.
"14-16 человек в одной квартире: цыганское гетто в Кошице."
"Микрорайон построили в 1970-х. Он рассчитан на проживание 2400 человек, но в 2010 году там было зарегистрировано 6600 жителей, из которых около 2200 – это дети. В среднем в одной квартире живет 14-16 человек."
Дещо про власне Кошице - для загальної картини: "Кошице — центр Кошицького краю та важливий торговельний й індустріальний центр Словаччини. У Кошице розташований Університет імені Павла Йозефа Шафарика та Технічний університет.
2013 місто отримало статус «Культурна столиця Європи-2013»."