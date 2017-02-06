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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 127
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
8
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
21
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
25
8. 750 долл. екв./міс
6%
7
9. 350 долл. екв./міс
6%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А ты всё на своей волне,прохФФессар.
А если куплена допустим "па13-17кгрн", да при сдаче доллара "па27+" пару лет назад, а то и 30+ три года назад, да и ещё хрущеаналог через дорогу и тоже в 300м от метро с ремонтом времён "Бриллиантовой руки" стоит и стоил выше 1к$ за метр - инвестиции омно или как? И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:39

  барабашов написав:И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?


барабашов, навіть їжаку зрозуміло, що орендують в першу чергу там, де дешевше. Бажаючих платити в 1.5-2 рази дорожче за додаткові плюшки - не так багато, як ти думаєш)))PS.
Барабашов, я не вірю, що в тебе є хороша математична підготовка. Рахувати ти не вмієш. Таке враження складається. Удачі в купівлях дешевіючого товару!!!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 15:09, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
Зображення
И к чему это здесь?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:54

  Frant написав:Для Фейслеса. Ніхто і не заперечує, що можна в центрі здати 1к з дизайнерським ремонтом і новими меблями за 13 000 грн /міс. А скільки коштів треба вкласти в такий ремонт -вам відомо, пане любителю орендувати квартири в центрі з євроремонтом? Питання в тому, що після 2014 меценати перевелись)))подібні інвестиціі в довгостроковому періоді є збитковими.Майже вся жила нерухомість, куплена у Куйові під оренду в період 2007-2017, є збитковою.

Орендні 1к квартири в Києві ціною > 13 000 грн - 1045 оголошень https://www.lun.ua/uk/%D0%BE%D1%80%D0%B ... currency=2

там на карте видно невооружённым взглядом, что 50% это даже не в центре.

Вот пожалуйста, первое же ЖК Герцен парк. Ремонт бюджетный, мебель как будто я собирал из вырезанного дсп в гараже. Стоимость метра в квартире точно не помню, но думаю не дороже 1 куе у застройщика. Цена 17 кгрн месяц
http://fn.ua/view.php?ad_id=11835768

и тут же драгоманова за 13 кгрн
https://rieltor.ua/flats-rent/view/8419606/

Рынок пытается сейчас сбалансироваться, шлачёлово подтянулось и подпирает более менее сегмент, который с натяжкой можно записать в "бизнес". Посмотрим как это закончится, так как уже не раз писал, что доходит до смешного, и сейчас этой выборкой махать - моветон.

ПС
Продажники всех оп уже показали, что сладкие времена прошли, вот теперь то же самое и с арендой будет. Не может стоить квартира одинаково на Драгоманова, Г.Сталинграда, Мельникова, Паньковской и Л.Украинки.
hume
 
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