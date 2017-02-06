Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А ты всё на своей волне,прохФФессар. А если куплена допустим "па13-17кгрн", да при сдаче доллара "па27+" пару лет назад, а то и 30+ три года назад, да и ещё хрущеаналог через дорогу и тоже в 300м от метро с ремонтом времён "Бриллиантовой руки" стоит и стоил выше 1к$ за метр - инвестиции омно или как? И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?
барабашов написав:И куда народ вьедет - в бабушатник за 6000+грн(а то и за 8-9тыс) или в новострой за 12-13?
барабашов, навіть їжаку зрозуміло, що орендують в першу чергу там, де дешевше. Бажаючих платити в 1.5-2 рази дорожче за додаткові плюшки - не так багато, як ти думаєш)))PS. Барабашов, я не вірю, що в тебе є хороша математична підготовка. Рахувати ти не вмієш. Таке враження складається. Удачі в купівлях дешевіючого товару!!!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 15:09, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Для Фейслеса. Ніхто і не заперечує, що можна в центрі здати 1к з дизайнерським ремонтом і новими меблями за 13 000 грн /міс. А скільки коштів треба вкласти в такий ремонт -вам відомо, пане любителю орендувати квартири в центрі з євроремонтом? Питання в тому, що після 2014 меценати перевелись)))подібні інвестиціі в довгостроковому періоді є збитковими.Майже вся жила нерухомість, куплена у Куйові під оренду в період 2007-2017, є збитковою.
там на карте видно невооружённым взглядом, что 50% это даже не в центре.
Вот пожалуйста, первое же ЖК Герцен парк. Ремонт бюджетный, мебель как будто я собирал из вырезанного дсп в гараже. Стоимость метра в квартире точно не помню, но думаю не дороже 1 куе у застройщика. Цена 17 кгрн месяц http://fn.ua/view.php?ad_id=11835768
Рынок пытается сейчас сбалансироваться, шлачёлово подтянулось и подпирает более менее сегмент, который с натяжкой можно записать в "бизнес". Посмотрим как это закончится, так как уже не раз писал, что доходит до смешного, и сейчас этой выборкой махать - моветон.
ПС Продажники всех оп уже показали, что сладкие времена прошли, вот теперь то же самое и с арендой будет. Не может стоить квартира одинаково на Драгоманова, Г.Сталинграда, Мельникова, Паньковской и Л.Украинки.
zahar_ написав:Аренда комнаты за 2500 в 10 мин. ходьбы от метро
И к чему это здесь?
1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро. 2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.