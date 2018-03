Додано: Нед 18 бер, 2018 23:39

zahar_ написав: 1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро.

2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели. 1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро.2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.



Хозяйка, два котика, йоптель. Объект, бл.ть.



Ромашка тянется к солнцу, а банный лист - нет Хозяйка, два котика, йоптель. Объект, бл.ть.Ромашка тянется к солнцу, а банный лист - нет

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.