Додано: Нед 18 бер, 2018 18:54

Frant написав: Для Фейслеса. Ніхто і не заперечує, що можна в центрі здати 1к з дизайнерським ремонтом і новими меблями за 13 000 грн /міс. А скільки коштів треба вкласти в такий ремонт -вам відомо, пане любителю орендувати квартири в центрі з євроремонтом? Питання в тому, що після 2014 меценати перевелись)))подібні інвестиціі в довгостроковому періоді є збитковими.Майже вся жила нерухомість, куплена у Куйові під оренду в період 2007-2017, є збитковою.



Орендні 1к квартири в Києві ціною > 13 000 грн - 1045 оголошень https://www.lun.ua/uk/%D0%BE%D1%80%D0%B ... currency=2 Для Фейслеса. Ніхто і не заперечує, що можна в центрі здати 1к з дизайнерським ремонтом і новими меблями за 13 000 грн /міс. А скільки коштів треба вкласти в такий ремонт -вам відомо, пане любителю орендувати квартири в центрі з євроремонтом? Питання в тому, що після 2014 меценати перевелись)))подібні інвестиціі в довгостроковому періоді є збитковими.Майже вся жила нерухомість, куплена у Куйові під оренду в період 2007-2017, є збитковою.Орендні 1к квартири в Києві ціною > 13 000 грн - 1045 оголошень

там на карте видно невооружённым взглядом, что 50% это даже не в центре.Вот пожалуйста, первое же ЖК Герцен парк. Ремонт бюджетный, мебель как будто я собирал из вырезанного дсп в гараже. Стоимость метра в квартире точно не помню, но думаю не дороже 1 куе у застройщика. Цена 17 кгрн месяци тут же драгоманова за 13 кгрнРынок пытается сейчас сбалансироваться, шлачёлово подтянулось и подпирает более менее сегмент, который с натяжкой можно записать в "бизнес". Посмотрим как это закончится, так как уже не раз писал, что доходит до смешного, и сейчас этой выборкой махать - моветон.ПСПродажники всех оп уже показали, что сладкие времена прошли, вот теперь то же самое и с арендой будет. Не может стоить квартира одинаково на Драгоманова, Г.Сталинграда, Мельникова, Паньковской и Л.Украинки.