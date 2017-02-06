Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
...В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
hume написав:Рынок пытается сейчас сбалансироваться, шлачёлово подтянулось и подпирает более менее сегмент, который с натяжкой можно записать в "бизнес". Посмотрим как это закончится, так как уже не раз писал, что доходит до смешного, и сейчас этой выборкой махать - моветон.
ПС Продажники всех оп уже показали, что сладкие времена прошли, вот теперь то же самое и с арендой будет. Не может стоить квартира одинаково на Драгоманова, Г.Сталинграда, Мельникова, Паньковской и Л.Украинки.
Представники нереалістичного Києва ніяк не можуть зрозуміти, що середня ЗП в Україні 250 дол/міс. Відповідно, в столиці за 250 дол/міс можна орендувати квартиру біля метро (в жилому стані і навіть з бюджетним ремонтом). Наприклад: 159 об,яв https://www.lun.ua/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D ... arSubway=1
А за 750 дол/міс - то вже квартири з дизайнерським ремонтом біля метро в центрі міста. Ще й з прибиральницею.
Таким чином, Києв за вартістю житла - близький до Каїра чи Тегусигальпи чи Улан-Батора.
Тому певній публіці треба не байки городити про "охрєновєнні" одноразові ЗП електриків і сантехніків, а сісти в електричку і поїхати до Ніжина, Пирятина чи Коростеня. На власні очі побачити рівень життя укро-народу. А потім вже пашталакати, скільки мусить бути справедлива ринкова орендна ціна в Куйові.