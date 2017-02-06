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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 129
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
15
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:29

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500


Видимо современный арендатор не понимает нафиг ему надо этот Печерск.

На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
eastpak
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

...В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
:lol:
http://bash.im/quote/449506
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:50

  Кочевник написав:
...В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
:lol:
http://bash.im/quote/449506

"Водовоз не обділить себе водою"))) :D

  hume написав:Рынок пытается сейчас сбалансироваться, шлачёлово подтянулось и подпирает более менее сегмент, который с натяжкой можно записать в "бизнес". Посмотрим как это закончится, так как уже не раз писал, что доходит до смешного, и сейчас этой выборкой махать - моветон.

ПС
Продажники всех оп уже показали, что сладкие времена прошли, вот теперь то же самое и с арендой будет. Не может стоить квартира одинаково на Драгоманова, Г.Сталинграда, Мельникова, Паньковской и Л.Украинки.

Представники нереалістичного Києва ніяк не можуть зрозуміти, що середня ЗП в Україні 250 дол/міс.
Відповідно, в столиці за 250 дол/міс можна орендувати квартиру біля метро (в жилому стані і навіть з бюджетним ремонтом). Наприклад: 159 об,яв https://www.lun.ua/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D ... arSubway=1

А дорожче на 250 дол/міс - то вже квартири з дизайнерським ремонтом біля метро або в хорошому стані біля центру міста. 2583 об,яви: https://www.lun.ua/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D ... arSubway=1

А за 750 дол/міс - то вже квартири з дизайнерським ремонтом біля метро в центрі міста. Ще й з прибиральницею. :mrgreen:

Таким чином, Києв за вартістю житла - близький до Каїра чи Тегусигальпи чи Улан-Батора.

Тому певній публіці треба не байки городити про "охрєновєнні" одноразові ЗП електриків і сантехніків, а сісти в електричку і поїхати до Ніжина, Пирятина чи Коростеня. На власні очі побачити рівень життя укро-народу. А потім вже пашталакати, скільки мусить бути справедлива ринкова орендна ціна в Куйові. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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  #<1 ... 1030103110321033
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