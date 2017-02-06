На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:29
На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:34
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
а почему бы модератору не забанить франта навечно шоп нам больше не пришлось читать его однообразный флуд на всех ветках каждый день?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:33
Ну не всех же разводят как твою меценатку за 13 тыс. грн - сама ж писала хотели сдавть за 12 тыс. Подвернулась лошица впарили за 13 тыс.
Морды они такие - нашёл лоха и чеши.
А тут объект эконом класса так сказать. Если тебе этот сегмент неведомый - подтягивай матчасть.
2.5 тыс за комнату плюс 1/2 комуналя - хорошее предложение в этом сегменте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:17
Є кнопка "Ігнор".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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