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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 130
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:29

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Вопрос насколько долго лошарик арендатор проживёт в 1к на урловской если на печерске в феврале сняли 1к за 8500


Видимо современный арендатор не понимает нафиг ему надо этот Печерск.

На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

...В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века.
:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:34

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

а почему бы модератору не забанить франта навечно шоп нам больше не пришлось читать его однообразный флуд на всех ветках каждый день?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:33

  galadriel написав:
  zahar_ написав:1. Хорошая цена сдачи для объекта в 10 мин. ходьбы до метро.
2. Подтверждает слова флаймена что "кімнати" долларах подешевели.


Хозяйка, два котика, йоптель. Объект, бл.ть.

Ну не всех же разводят как твою меценатку за 13 тыс. грн - сама ж писала хотели сдавть за 12 тыс. Подвернулась лошица впарили за 13 тыс.
Морды они такие - нашёл лоха и чеши.
А тут объект эконом класса так сказать. Если тебе этот сегмент неведомый - подтягивай матчасть.
2.5 тыс за комнату плюс 1/2 комуналя - хорошее предложение в этом сегменте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:17

  kingkongovets написав:а почему бы модератору не забанить франта навечно шоп нам больше не пришлось читать его однообразный флуд на всех ветках каждый день?

Є кнопка "Ігнор".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 01:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Попалось, решил сюда закинуть:
rjkz
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  #<1 ... 1030103110321033
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