На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:29
На ПОХе много IT гейм-дев. контор, поэтому здесь есть довольно платежеспособный спрос. Только у меня в компании работает 40 человек, большинство из которых переехали (аренда) в этот район.
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:34
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
а почему бы модератору не забанить франта навечно шоп нам больше не пришлось читать его однообразный флуд на всех ветках каждый день?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:33
Ну не всех же разводят как твою меценатку за 13 тыс. грн - сама ж писала хотели сдавть за 12 тыс. Подвернулась лошица впарили за 13 тыс.
Морды они такие - нашёл лоха и чеши.
А тут объект эконом класса так сказать. Если тебе этот сегмент неведомый - подтягивай матчасть.
2.5 тыс за комнату плюс 1/2 комуналя - хорошее предложение в этом сегменте.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:17
Є кнопка "Ігнор".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 21 бер, 2018 01:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Попалось, решил сюда закинуть:
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:40
rjkz
Я смотрю у кана с их конурами в комфорт тауне дела не фонтан, раз заказали ролик скрытой рекламы на 1+1. Я был в этой квартире у них в шоуруме-- развод чистой воды. Две стены стеклянные почти от пола до потолка-- таких квартир впринципе у них нет в продаже, так как по бокам соседи и на та стена которая напротив дивана будет не стеклянной а кирпичной. Быстро смекнув что к чему я попросил зашторить то окно, и ситуация поменялась сразу же. Сразу стало ощущение тесноты и пришло понимание что в такой конуре размером как небольшой отельный номер можно только ночевать максимум. Ни о какой жизни , тем более комфортной, речь даже не идёт. Развернуться негде, вещи деть некуда. Это максимум заехать с чемоданом, переночевать и уехать. Понимание к людям прийдет что это неликвид, но попозже. Но, однозначно, надо отдать должное маркетологам кана, которые под видом конфетки парят откровенное уг.... и финт с двумя стеклянными стенами в которых не наблюдается жЕппа соседа через дорогу действует на людей как эффект Вау. Реальность же будет немного другой к сожалению. Ну и второй финт маркетологов-это цена. Никто не говорит что метр стоит 1000$. Все говорят что КВАРТИРА стоит 22-23 тыс долларов. И народ ведётся. А то что по факту это не квартира а ПОЛОВИНА квартиры- народ не думает.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:54
По видео интересно, спасибо.
Экономика пробивает дно, а с ней и стандарты.
При Юще, до 2009 года стандартом однухи в новострое было 60кв.м.
Потом метраж плавно уменьшался до 45кв.м вплоть до 2014 года.
Ну а очередная крыза снова обвалила стандарты - до 35кв.м, а сейчас нас уже убеждают что и 21 кв.м это отлично - вон за границами в 9кв.м живут!
"Наше дно не мае дна".
Так мы до шалашей докатимся с удобствами на улице - зато дешево.
Ну не может нищая неэффективная экономика обеспечивать людей достаточным обьемом жилья.
Вернее, нищие люди не могут его оплатить.
Показательно как парочка из видео возмущается что "платим за аренду 6000грн/мес - деньги в никуда".
А подумать о том, что это плата на вложенный капитал, который хозяин квартиры законсервировал, что-бы у них была крыша над головой - ума не хватает. Неблагодарные!!
Кстати, посмотрите на инфантилизм этой парочки - они даже квартиру выбирают уже обставленную - хоть и очевидно что это дороже, но самостоятельно сделать ремонт им не под силу.
Кстати, многие квартиранты, которые возмущаются ценой аренды - не в состоянии купить даже мебель.
Казалось бы, что проще: снимаешь за полцены квартиру без мебели, привез свою (можно даже купленную б/у на ОЛХ), но нет, финансовые вложения в размере 1-2 куе и организация переезда мебели для них - непосильная задача.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:01
А со стекляными стенами не продаются? Почему?
Если эта стена из стекла была бы не окно-в-окно на соседний дом, и если не первый этаж - то было бы вроде как и круто, холостяцкая квартира
КТ вообще по цене конфетки впаривают г-но, это очевидно.
Неочевидно, откуда берется столько людей, готовых жить на выселках, на остатках вредного производства, за 1000$/м, или арендовать это же по цене 13-16 тыс грн, или платить за школу по 150тыс грн (при том, что тройка лучших по рейтингам школ Киева обойдется в 2-4 тыс грн/мес, но находятся они на Печерске и ПОХе).
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:32
Ну потому что за стеклом находится такая же квартира
Можно конечно договорится с соседом и вместо газоблочной стены поставить стеклянную, но этот вариант так себе Со стеклом ( даже не со стеклом а просто увеличенное окно) только одна торцевая стена. И все. Вариантов нет. так что реальность очень сильно отличается от шоурума
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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