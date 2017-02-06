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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 130
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:27

  Жека79 написав:rjkz

Я смотрю у кана с их конурами в комфорт тауне дела не фонтан, раз заказали ролик скрытой рекламы на 1+1. Я был в этой квартире у них в шоуруме-- развод чистой воды. Две стены стеклянные почти от пола до потолка-- таких квартир впринципе у них нет в продаже, так как по бокам соседи и на та стена которая напротив дивана будет не стеклянной а кирпичной. Быстро смекнув что к чему я попросил зашторить то окно, и ситуация поменялась сразу же. Сразу стало ощущение тесноты и пришло понимание что в такой конуре размером как небольшой отельный номер можно только ночевать максимум. Ни о какой жизни , тем более комфортной, речь даже не идёт. Развернуться негде, вещи деть некуда. Это максимум заехать с чемоданом, переночевать и уехать. Понимание к людям прийдет что это неликвид, но попозже. Но, однозначно, надо отдать должное маркетологам кана, которые под видом конфетки парят откровенное уг.... и финт с двумя стеклянными стенами в которых не наблюдается жЕппа соседа через дорогу действует на людей как эффект Вау. Реальность же будет немного другой к сожалению. Ну и второй финт маркетологов-это цена. Никто не говорит что метр стоит 1000$. Все говорят что КВАРТИРА стоит 22-23 тыс долларов. И народ ведётся. А то что по факту это не квартира а ПОЛОВИНА квартиры- народ не думает.

М
аленька Європа? Чи галасливий та загазований Шанхай? Що стало сюрпризом для мешканців столичного житлового комплексу? Та чи комфортне життя у Комфорт Тауні?
https://www.youtube.com/watch?v=9B7UZ6blqQY
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:03

  richbitch написав:При Юще, до 2009 года стандартом однухи в новострое было 60кв.м.
Потом метраж плавно уменьшался до 45кв.м вплоть до 2014 года.
Ну а очередная крыза снова обвалила стандарты - до 35кв.м, а сейчас нас уже убеждают что и 21 кв.м это отлично - вон за границами в 9кв.м живут!


"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."

http://uainfo.org/blognews/1521597309-u ... -mira.html
P.S. Інформація від Укрдержстату, Нумбео, Ворк.уа - чомусь збігається))) :mrgreen:

Чекаємо каїрських цін на КРЖН! :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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