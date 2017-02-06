Жека79 написав:

Я смотрю у кана с их конурами в комфорт тауне дела не фонтан, раз заказали ролик скрытой рекламы на 1+1. Я был в этой квартире у них в шоуруме-- развод чистой воды. Две стены стеклянные почти от пола до потолка-- таких квартир впринципе у них нет в продаже, так как по бокам соседи и на та стена которая напротив дивана будет не стеклянной а кирпичной. Быстро смекнув что к чему я попросил зашторить то окно, и ситуация поменялась сразу же. Сразу стало ощущение тесноты и пришло понимание что в такой конуре размером как небольшой отельный номер можно только ночевать максимум. Ни о какой жизни , тем более комфортной, речь даже не идёт. Развернуться негде, вещи деть некуда. Это максимум заехать с чемоданом, переночевать и уехать. Понимание к людям прийдет что это неликвид, но попозже. Но, однозначно, надо отдать должное маркетологам кана, которые под видом конфетки парят откровенное уг.... и финт с двумя стеклянными стенами в которых не наблюдается жЕппа соседа через дорогу действует на людей как эффект Вау. Реальность же будет немного другой к сожалению. Ну и второй финт маркетологов-это цена. Никто не говорит что метр стоит 1000$. Все говорят что КВАРТИРА стоит 22-23 тыс долларов. И народ ведётся. А то что по факту это не квартира а ПОЛОВИНА квартиры- народ не думает.